Verden stengte, og dopapir var det eneste folk manglet

Frykten var stor for at koronaviruset skulle få handel og markeder til å bryte sammen. Slik gikk det ikke.

Da krisen traff for alvor, var det enkelte steder bare tørkepapir å få kjøpt. Dopapiret var revet ut av hyllene. NTB/Lise Åserud

31. des. 2020 08:30 Sist oppdatert nå nettopp

Tidlig under pandemien ble 2020 utropt til statens år. Enkelte på venstresiden gjorde det med en litt selvtilfreds undertone. Når det virkelig blir krise, løper kapitalistene til staten for å få hjelp.

Samtidig var frykten stor for hvilke konsekvenser nedstengning og smitteverntiltak ville få. Verdens land har gjort seg avhengige av hverandre. Globaliseringen gjør at viktige råvarer og ferdige produkter fraktes over grenser som brått ble stengt og med fly som plutselig ble kansellert.