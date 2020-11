Kanskje blir 1 meter bare 100 centimeter igjen. Men det er langt igjen.

Vaksinen er utviklet av legemiddelfirmaet Pfizer i samarbeid med BioNTech. Foto: University of Maryland School of Medicine

Det finnes tre typer reaksjoner på ekstremt gode vaksinenyheter. To av dem er best å droppe.

Store nyheter gir store reaksjoner.

Mandag sprakk svært lovende data for legemiddelgiganten Pfizers nye vaksine. Det ser ut som den skal gi 90 prosent beskyttelse. Noe som er veldig bra – mye bedre enn for eksempel influensavaksine.

Resultatene skaper med rette overskrifter verden over. Det er tre måter å reagere på ekstremt gode vaksinenyheter. Og to av dem er best å droppe.

1. Den overoptimistiske

Noen av de mest irriterende forsidene og klikktitlene innen helse og forskning er «LØSNINGEN PÅ KREFTGÅTEN ER FUNNET!» Det er den ikke (og det blir den mest sannsynlig heller ikke, ikke så lenge vi vil fortsette å leve så lenge som vi gjør).

Litt overtenning på VG-desken i presentasjonen av Astrid Mælands kommentar. Foto: Skjermdump vg.no mandag 9. november

Løsningen på koronakrisen er heller ikke funnet ved at en vaksine virker lovende.

Nye sars-cov-2-varianter kan dukke opp, bivirkninger kan stikke kjepper i hjulene, det kan bli mangel på komponenter på markedet. Eller det kan vise seg å være metodefeil eller annet som gjør at forskningen faller.

2. Den overskeptiske

Det tok ikke lang tid fra nyheten om vaksinen kom, til det ble ropt om «BIG PHARMA!!» og «PRØVEKANINER??» og kunngjort at «DE FÅR IKKE LURT MEG».

Som forventet, altså. For vaksinemotstand har eksistert like lenge som vaksinene selv. Koronaen ble av noen spådd å kurere en del av disse. Det skjedde ikke. Tvert imot ble håpet om en vaksine delvis druknet i teoriene om et fabrikkert virus.

Dette er ikke tidspunktet til å feire med en klem eller tenke at kampen er over, skriver Ingeborg Senneset. Foto: Aftenposten

Merk at denne skepsisen ikke «bare» kommer til uttrykk hos konspirasjonsteoretikere med aluminiumsfolie på hodet eller hysteriske foreldre med lilla skjerf og tresko. Noen politikere har også skjønt at å så tvil om vaksiner – sykt nok – kan lønne seg på meningsmålingene.

Eksemplene på biopopulisme, som The Economist så treffende kalte det, er mange. Fellestrekket er at det samme skal gjelde for kroppen som for nasjonene: renhet, enhet og selvstyring.

«Sprøyten ser ut som den er ment for en hest, ikke et barn», sa USAs Donald Trump året før han ble president. Gjentatte sykdomsutbrudd tvang ham til å gå fra å advare mot autisme til å anbefale vaksiner. Det hører med til historien at han i dag gjerne vil ha del i æren for den nye vaksinen – noe legemiddelselskapet blankt avviser.

3. Den optimistiske skeptikeren

Det er vel ganske lett å gjette at det er her jeg mener vi bør legge oss.

For resultatene så langt innbyr definitivt til optimisme. Omstendighetene fordrer samtidig nøkternhet og sunn skepsis.

Legemiddelindustriens beste side er fremragende forskere, medisinske vidundere. Baksiden er markedsmekanismer og lobbyisme. Som med andre store konserner må legemiddelselskapene og produktene sees på med kritisk blikk.

Legemiddelfirmaene forteller at vaksinen har beskyttet ni av ti forsøkspersoner mot å bli smittet av koronaviruset. Foto: Dado Ruvic/NTB

Dessuten er det mange ukjente faktorer, påpekt av blant andre Legemiddelverkets Steinar Madsen i Dagsnytt 18: Har vaksinen bivirkninger? Beskytter den godt? Beskytter den barn? Beskytter den eldre? Beskytter den lenge? Blir den dyr? Er den sårbar?

Og hva med distribusjon i fattige land? Professor i immunologi, Peter Openshaw, er ekspert i eksperimentell medisin. Uten å skylle kaldt vann i årene på lytterne setter han vaksinenyheten i perspektiv i BBCs podkast Newcast. Dette er et lys i tunnelen, men vi er fortsatt i høyeste grad i tunnelen. Vinteren kommer.

Men – det gjør våren også.

For hvis de foreløpige resultatene slår til, kan det være starten på å gi risikogrupper og helsearbeidere en midlertidig eller varig beskyttelse. Imens kan håp og nøkternhet holde oss i live.

Hold ut, hold avstand

Dette er ikke tidspunktet for å feire med en klem eller tenke at kampen er over. Dette er ett slag, én kamp, et kanskje. Vårt fremste våpen er fortsatt fysisk avstand.

Uutholdelig savn blir til overkommelig lengsel når man ser en målstrek.

Kanskje kan medisinske fremskritt slå tilbake mot denne mikroskopiske inntrengeren som kom og invaderte livet vårt på absolutt alle plan. Kanskje får vi noe frihet tilbake.

Og kanskje, kanskje blir 1 meter bare 100 centimeter igjen.

