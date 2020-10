Han har tent et lys for alle mørkemenn

Mike Pence viser vei der andre trodde slaget var tapt.

5. okt. 2020 17:45 Sist oppdatert én time siden

Han er mest kjent som det glatte ansiktet i bakgrunnen. Alltid med et uutgrunnelig Mona Lisa-smil. Alltid med stoisk ro og et stivt blikk under den hvite hårmanken, uansett hva presidenten måtte finne det for godt å lire av seg.

Men visepresident Mike Pence er en langt mer innflytelsesrik skikkelse enn han får anerkjennelse for. Han er kristenkonservatives redningsmann og korsfarer. Og han viser vei på et område der mange trodde slaget var tapt.