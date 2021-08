Den første demonstranten har fått sin dom

Sikkerhetsloven i Hongkong viser hva den er til for.

Tong Ying-kit (24) er blitt domfelt for terrorisme i Hongkong.

I forrige uke ble 24 år gamle Tong Ying-kit dømt til ni års fengsel for terrorisme i Hongkong. Han er den første som blir dømt med grunnlag i den nye sikkerhetsloven som ble innført i fjor.

For et år siden deltok han i de mange protestene i Hongkong mot den stadig større kontrollen som kinesiske myndigheter utøver over halvøya. Han kjørte rundt på motorsykkel med et banner der det sto «Frigjør Hongkong, vår tids revolusjon». Så kræsjet han inn i en mengde politifolk som prøvde å stanse ham. Tre av dem ble skadet.

Noen timer tidligere var den nye sikkerhetsloven trådt i kraft. Loven var blitt utarbeidet og vedtatt i Beijing, uten å bli forelagt parlamentet i den tidligere britiske kronkolonien. Den forbød forræderi, oppvigleri og løsrivelsesaktivitet. Det var ikke vanskelig å skjønne hvem myndighetene mente drev med slikt: demokratibevegelsen, som tok til gatene igjen og igjen i protest mot Kinas stadig hardere grep.

Demonstrasjonene hadde holdt på siden 2014. I 2019 tiltok de for alvor i styrke. Kinesiske myndigheter mente det var på sin plass å gjenopprette orden. Det vil si: Få slutt på den stadige protesten mot et mer autoritært styresett.