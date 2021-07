Löfven blir sittende. Men hvor lenge?

Stefan Löfven får holde på makten. Til gjengjeld er han avhengig av å blidgjøre opposisjonen for å bli sittende.

Stefan Löfven unngikk å få flertallet mot seg i Riksdagen onsdag. Foto: Jonas Ekstromer/TT

7. juli 2021 15:13 Sist oppdatert nå nettopp

Det var ingen grunn til å bli altfor overrasket da Riksdagen onsdag stemte igjennom Stefan Löfven (S) som statsminister. Litt orden må det jo være. Noe alternativ fantes ikke – det viste forrige ukes sonderinger på borgerlig side med full tydelighet.

Centerpartiet vil ikke støtte et regjeringsalternativ der ytrehøyrepartiet Sverigedemokraterna har noen innflytelse. Dermed måtte Annie Lööf (C) heller stemme frem Löfven enda en gang, til tross for at partiet hennes egentlig tilhører borgerlig side.