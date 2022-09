Jeg tror på de grå, slitne, hardtarbeidende, ikke-populistiske politikerne nå

Marianne Marthinsen Spaltist

8 minutter siden

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) virker innstilt på å stå i det, tross elendige målinger, skriver Marianne Marthinsen.

De representerer mitt sterkeste håp for at vi kommer oss gjennom vinteren uten at alt rakner.

En onsdag rett før jul i 2019 sto en merkelig sak på dagsordenen i Stortinget. Vi skulle vedta nasjonalsang for Norge. For meg var det en stor overraskelse at vi ikke hadde holdt oss med en slik i over 150 år allerede.

Bjørnstjerne Bjørnson skrev «Ja, vi elsker dette landet» tilegnet kong Karl IV i anledning Stortingets åpning i 1859. Han fikk den tonesatt av sin fetter Rikard Nordraak et par år senere. Siden har sangen fulgt oss gjennom kriser, krig, olympiader og høytider. Men nasjonalsang ble den altså ikke på ordentlig inntil denne onsdagen for et par år siden.