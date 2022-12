Youngstorget tørster ikke etter mer øl, men mer kjærlighet

Her ligger det et torg med basarhaller. Det er det vanskelig å få øye på. Youngstorget trenger å bli bedre regulert.

Hjertet til Torggata har høy nok promille nå.

Nasjonalmuseet. Aker brygge. Det nye Deichmann-bibliotek. Rådhuset. Spikersuppa vinterstid. Bjørvika. Alle disse stedene viser oslofolk frem med en viss stolthet. I alle fall gjør jeg det. Men tar jeg dem med til Youngstorget? Jeg tror ikke det, nei.

Drar du med noen til Youngstorget i disse dager, står det et stort partytelt der. Og ser du ekstra nøye etter, får du kanskje øye på et juletre som neppe hadde vunnet noen priser for sin dekorasjon.