Spekulasjonenes marked

09.03.2023 20:35

Gassen boblet opp i Østersjøen etter sabotasjen mot gassrørledningene i september. Var det ikke russerne likevel?

Det er slett ikke lenger så sikkert at Russland sto bak Nord Stream-sabotasjen. Men påstanden om at Norge hadde et motiv, er meningsløs.

Det er lekkasjer fra den vestlige Nord Stream-etterforskningen som nå snur hele historien på hodet.

De to rørledningene ble sprengt utenfor Bornholm en septemberdag i fjor. Knapt noen på vestlig siden virket da å være i tvil om at dette var et dramatisk russisk signal til Ukrainas støttespillere. Uhyggen var til å ta og føle på. Her i Norge ble beredskapen rundt våre egne oljeinstallasjoner trappet opp. Både medier og eksperter pekte ganske ensidig i retning av russerne som sannsynlige gjerningsmenn.

