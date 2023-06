Pride-motstand er et varslet tilbakeslag

Dragartister er blitt syndebukker for kontroversielle skeive saker, men det er mulig å forstå hvorfor.

13.06.2023 11:19

Over store deler av verden skjer det nå et tilbakeslag mot skeive og skeiv kultur. Det har pågått en stund, men tiltar.

I Bergen ble et barnearrangement under Regnbuedagene nylig avlyst etter stygge reaksjoner, særlig i sosiale medier. Var det nødvendig? Når barn er involvert, er det i alle fall lett å forstå at arrangørene ikke ville ta sjanser. Angrepet på London Pub i fjor sommer sitter i.