Nøytraliteten vekk som en sviske

Svensker og finner er snart på plass i Nato. Gammelt snakk om «nordisk balanse» havner på dynga.

Svenske og finske stridsvogner var med på den store Cold Response-øvelsen i Norge i mars.

Kommunistenes kupp i Tsjekkoslovakia brakte Norge og Danmark inn i Nato i 1949. Russlands angrep på Ukraina fikk Sverige og Finland til å følge etter i 2022.

Slik kan historieskrivningen om Norden bli seende ut. 17. mai, mens nordmenn holder taler og spiser is, ligger det an til å skje svære ting Stockholm. Statsminister Magdalena Andersson og president Sauli Niinistö ventes å fortelle at Sverige og Finland vil melde sine land inn i Atlanterhavsalliansen.