Aftenposten mener: Et lyspunkt for Biden i California

Republikanerne nådde ikke frem i solskinnsstaten.

President Joe Biden støttet guvernør Gavin Newsom. Helt til venstre står Jennifer Siebel, Newsoms kone.

Nå nettopp

Republikanerne prøvde å få demokraten Gavin Newsom avsatt som guvernør i California. De mislyktes grundig. Newsom vant tirsdagens tilbakekallingsvalg med 65 prosent av stemmene.

USAs mest folkerike stat har lenge hatt solid demokratisk flertall. Likevel er det ikke umulig for republikanerne å vinne. Det var via et slikt tilbakekallingsvalg Arnold Schwarzenegger kom til makten i 2003. Den utypiske republikaneren lyktes så i å bli gjenvalgt. Han satt helt til 2011.