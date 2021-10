Fotballens sjel til høystbydende

Hver gang fansen jubler for mål, øker risikoen for at overgrep overdøves.

Newcastle er en av Englands mest tradisjonsrike klubber.

7. okt. 2021 08:06 Sist oppdatert nå nettopp

Fotballen blør. Nå er den i ferd med å bli utsatt for enda et dypt knivstikk.

Tilstanden er kritisk. Spørsmålet er om sporten er til å redde.