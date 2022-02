Hvorfor må alle norske være norske?

Ingen skal være i tvil om at Abid Raja er norsk. Han går til og med langrenn.

Skarp debatt blant folk med minoritetsbakgrunn viser hvor vanskelig det nasjonale kan være.

Noe av det jeg husker best fra en politisk aktiv ungdom først på 1980-tallet, er et foto. En innvandrerfamilie smiler, iført norske bunader. Bildet vakte redsel. Tenk at noen går så langt for å passe inn, tenkte jeg. Følte de seg presset?

Bildet virket gammelt allerede da. Antagelig var familien blant 1970-tallets første innvandrere fra Pakistan. Mange ville bli mest mulig norske, raskt.