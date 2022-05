Budskap fra krigen til eliten i Alpene: Send mer penger

23. mai 2022 16:17 Sist oppdatert 22 minutter siden

DAVOS (Aftenposten): Mer til Ukraina. Og mindre til Russland. Så enkelt er budskapet fra Volodymyr Zelenskyj. Og så vanskelig.

I januar for to år siden hadde ryktene om et nytt virus så smått nådd frem til den sveitsiske alpelandsbyen Davos. Næringslivsledere var bekymret. De skulle visst hva som traff verden.

Hvert år lager World Economic Forum (WEF) en rapport om global risiko. Den presenteres før konferansen i Davos. I 2020 nådde smittsomme sykdommer ikke opp på topp ti av trusler som kunne ha størst konsekvenser.

