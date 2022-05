Uvanlig juridisk fight om drapsforsøk

Noen fornærmede er misfornøyd med at Espen Andersen Bråthen bare er tiltalt for trusler og ikke drapsforsøk.

Aktorene Vibeke Gjøslien Martins (til venstre) og Andreas Christiansen har tatt ut tiltalen som nå får kritikk.

Inge D. Hanssen Rettskommentator

29 minutter siden

Flere av bistandsadvokatene ønsker at tiltalen mot Espen Andersen Bråthen skjerpes. Dermed ligger det an til en uvanlig juridisk fight med aktoratet når vi kommer så langt som til prosedyrene.

Bråten er tiltalt for å ha drept fem og for å ha forsøkt å drepe elleve mennesker i Kongsberg 13. oktober i fjor. Bakgrunnen for striden er at flere av de fornærmede i sine vitneforklaringer for retten har gitt uttrykk for misnøye over at Bråthen bare er tiltalt for grove trusler mot dem.