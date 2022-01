Lykken er å finne en varm favn i en kald krig

Konflikten med Vesten tenner fyr på bromancen mellom Putin og Xi.

Ingenting er et bedre utgangspunkt for vennskap enn en felles fiende. Spesielt hvis du er en autoritær leder for en litt sliten og skrumpende supermakt.

Ta Russlands president Vladimir Putin for eksempel. Han trenger en stor og sterk venn i disse dager. Putin er under massivt press på grunn av den anspente situasjonen i Ukraina. Han er riktignok selv skyld i situasjonen. Likevel er det sikkert kjekt å ha en bestis som Kinas president Xi Jinping.