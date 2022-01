Nato er det beste strandvernet

21 minutter siden

Soldatene David og Martin fra Gotlands regiment MP patruljerer i Visby havn.

... det mener i hvert fall den svenske høyresiden.

Rett før jul spisset det seg til i østerled. Russland krevde at Nato ikke skulle ta inn flere medlemsland. For Sveriges del fikk det en klar konsekvens. Selv om kravet rettet seg mot Ukraina og Georgia, var prinsippet likevel viktig. Hvis Sverige vil søke medlemskap, må landet kunne gjøre det uten at Russland blander seg inn. Eller?

«Sverige har ingen planer om å bli medlem av Nato, men det skal være Sveriges valg og ingen andre lands», sa forsvarsminister Peter Hultqvist fra Socialdemokraterna.