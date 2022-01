Farvel, partyprins Andrew

Prins Andrew er ikke lenger noen kongelig høyhet.

Prins Andrew er blitt fratatt titlene. Ikke et øyeblikk for tidlig.

Hva skal man egentlig med et kongehus? Man trenger ikke være republikaner for å stille seg det spørsmålet. Men et slags nasjonalt samlingssymbol bør det vel være. En opphøyd familie.

Helt siden romertiden har idealet for monarken vært en kombinasjon av makt og ydmykhet. Auctoritas og pietas. Dannelse og hengivenhet. Men selv om dronning Elizabeth II har klart å holde kronen stivt på hodet i snart sytti år, har andre deler av kongehuset gjort sitt for å gi usmak i fyrstekaken. Prins Andrew er kanskje det fremste eksempelet.