Det kan passe å starte med en kommentar fra høyskolelektor Ketil Raknes: «Han var alltid for stor for SV, la oss håpe MDG er stort nok til å romme han», skriver den tidligere statssekretæren på Facebook.

For Raknes og andre på SVs lille høyrefløy var fløykamerat Solheim en blandet velsignelse: En virkelig kraft på sitt beste, en ødeleggende egoist på sitt verste. I 2012 sutret han offentlig over ikke å få fortsette som statsråd, etter at Audun Lysbakken overtok som SV-leder etter Kristin Halvorsen.