Partier med underliggende lidelser og svakt immunforsvar er i risikogruppen når viruset herjer.

For en måned siden opplevde statsminister Erna Solberg at partiet hennes sank under 20 prosents oppslutning for første gang siden 2009. Etter et par, tre uker med koronakrise er Høyre tilbake omtrent på valgresultatet fra 2017 på Norstats måling for Aftenposten og NRK.

I usikre tider satser velgerne på det trygge. Høyre går mest frem. Arbeiderpartiet går også frem, men ligger fortsatt under 2017-valget. Det er ikke så rart at effekten er størst for statsministerens parti. I alle fall så lenge folk har tillit til Solbergs håndtering av situasjonen. Og det viser målingen at de har.