– Du har fått krympern! ropte herr Dust og pekte på henne med fingeren som om den skulle vært en pistol. – Du har virkelig fått et alvorlig tilfelle av krympern! Du er hardere angrepet av krympern enn noen jeg har sett før! Fru Dust ble så skremt at hun begynte å grine.

Roald Dahls Dustene er fortsatt en favoritt for barn verden over. Det er lett å forstå. Historien er dypt fascinerende der den kretser rundt Herr og Fru Dust, begge fanget i et lite konstruktivt samlivsmønster preget av stadige hevnaksjoner mot hverandre. Glassøye i kaffekoppen. Frosk i senga. Meitemark i spagettien. Men det er først når Herr Dust begynner å snike seg ned i kjelleren hver eneste natt for å feste et lite, rundt trestykke under både stokken og stolen til fru Dust, at han virkelig klarer å knekke henne. Sakte, nesten helt umerkelig, krymper fru Dust, helt til det ikke lenger lar seg skjule at hun er rammet av den livsfarlige sykdommen krympern.