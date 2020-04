«Mellom dine selvtilfredse ølrap må du skjønne at forskjellen mellom det du og jeg «vet» og det politiet kan gå ut offentlig om, er enorm. Facebook er ingen rettssal.»

Det skrev krimforfatter Tom Egeland på Facebook tirsdag. Han siktet til et nærmest viralt fenomen i sosiale medier, at folk stolt erklærer at de gjennomskuet milliardær Tom Hagen i samme sekund som det ble kjent at hans kone var forsvunnet under mystiske omstendigheter – samtidig som politiet virret rundt som hodeløse høns i etterforskningsmessige blindgater mens sporene ble stadig kaldere.