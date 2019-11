Kapitals liste over de 400 rikeste nordmennene er det nærmeste vi kommer en oversikt over hvilke verdier samfunnets absolutte økonomiske elite råder over.

På toppen troner John Fredriksen, under ham er det tett av navn vi kjenner: Torstein Hagen, Odd Reitan, Kjell Inge Røkke, Gustav Witzøe og Stein Erik Hagen, for å nevne noen. De er ikke kjent for å ha skaffet seg sin formue først og fremst gjennom eiendom. Imidlertid er de alle sammen også aktive innen eiendom.