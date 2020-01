Det må sies klart nei til lovforbud mot dameforbud i herreklubber.

Det er ikke godt å si hva kjendiser fra 1700-tallet hadde sagt og gjort hvis de plutselig dukket opp i Oslos gater i dag.

Men én ting blir stadig klarere. Satirikeren Johan Herman Wessel (1742–1785) hadde fått et fabelaktig materiale å jobbe med på Wessels plass.

For der, i noen meget stilsikre salonger rett bak stortingsbygningen, føres en antikvarisk, ja, nesten vidunderlig bakstreversk diskusjon om hvorvidt det er riktig å slippe kvinner inn som medlemmer i Norske Selskab.

Wessel skapte begeistring i dette selskapet med sin utgivelse av Kiærlighet uden Strømper i København i 1772. 248 år senere er det Toskeskap uten kvinner som utspiller seg.

Stormen reiste seg

Innslipp av damer vil kreve vedtektsendring i Norske Selskab. Før jul ble en liten arbeidsgruppe nedsatt for å se på det. I utvalget satt forsiktig reformvillige medlemmer som advokat Cato Schiøtz, tidligere riksantikvar Jørn Holme og gårdeier Christian Ringnes.

Det reiste seg en storm av protest. Damegruppen ble nedlagt. Direksjonsleder Erik Heidenreich opplevde på mail en ordbruk så udistingvert at han fant å ville melde seg ut etter 37 ellers hyggelige år.

Etter en kjønnsmessig vurdering står det dermed fortsatt fast at hverken statsminister, stortingspresident, høyesterettsjustitiarius, utenriksminister eller finansminister kan få melde seg inn i Norske Selskab.

Kvinner kan søke ansettelse i garderoben eller anretningen. Kvinner er også hjertelig velkommen til foredrag og bursdagsselskaper og andre utvalgte arrangementer.

Men medlemskap blir tross alt noe annet.

Cornelius Poppe, NTB scanpix

Norsk fikk ikke torsk

Ingen kan forlange at likestillingen mellom kjønnene skal ha kommet like langt over alt.

Kvinnelige norske energiministre har opplevd pussige miljøer under besøk i Saudi-Arabia og andre oljerike land. Det har gått fint.

Statsråd Thorhild Widvey måtte likevel stusse da hun som kvinne ikke fikk være med på Gimle Rotarys torskemiddag i Norske Selskabs lokaler i 2013.

Hendelsen fikk milliardær Johan H. Andresen til å melde seg ut. Men rabalderet i mediene la seg behagelig fort. I stuer uten fruer fortsatte herresamtalene i den samme ledige formen som før.

Tull og tøys hos madam Neergaard

Norske Selskab ble stiftet som litterær klubb i København i 1772. Det står om det i Salmonsens konversasjonsleksikon, et arvestykke fra farfar, utgitt i København i 1923.

«De unge Nordmænd begyndte at søge sammen til litterær Passiar hos Vintapper Juel i Sværtegade.»

Men så fikk Kristiania sitt eget universitet. Norske Selskab i København ble oppløst i 1813.

«Den originale Verseprotokol fra Wessel-Aarene var for lengst forsvunnen, og Arkivet blev borte, da det efter Selskabets Oppløsning skikkedes til Kristiania. Her opprettede tidligere Medlemmer i 1818 under det gamle Navn en Klub uden litterært Formaal.»

Samfunnets støtter

I København sang studentene «Norges Skaal» med den opprørske kamplinjen «For Norge, Kiæmpers Fødeland». I Christiania, fire år etter Eidsvoll, ble klubben et sted for den nasjonale elite. Av de 112 som snekret grunnlov i 1814, ble hver fjerde med i Norske Selskab, poengterte historikeren Karsten Alnæs.

Dagbladets økonomimagasin, Børsen, har vært nyhetsledende i kvinnesaken som nå herjer selskapet. Mange lurer på hva som videre skjer, men det har vist seg vanskelig å komme videre.

«Børsen har vært i kontakt med Norske Selskabs direktør Eivind K. Schøyen. Han ønsker ikke å kommentere saken, men henviser til vedkommende som nå er fungerende styreleder – uten å opplyse om hvem det er.»

Idioti må være lov

Et par av de helt sentrale spørsmålene er for lengst stilt, naturligvis, på moderne norsk.

For det første: Ærre mulig?

Svaret er ja.

For det andre: Skal vi bry oss? Forlange at det gjøres noe?

Svaret må bli nei. Det hadde vært sterkt uheldig, ikke bare prinsipielt, men også sosialt, å nedlegge lovforbud mot gutteturer, kjerringkvelder og andre kjønnsdelte arrangementer.

Det må også stå enhver privat forening fritt å kjøre seg selv på grunn. Medlemmene må bare få dumpe ned i salongene og stemme i med tredje vers av Johan Nordahl Bruns «Norges Skaal»:

«En Skaal for Dig, min kjække Ven, Og for de norske Piger!»

Og skulle de en dag også bli medlemmer, disse pikene, presset inn av tidsånden, finnes løsninger. Lokalene er jo store. Når herrene snakker finans i den ene stuen, kan kvinnene finne sammen og drøfte f.eks. tomtefesteloven i den andre.