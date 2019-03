I mars 2012 gikk Audun Lysbakken av som statsråd i den rødgrønne regjeringen, som følge av en skandale. Få dager etter ble han likevel partileder. I 2013 kavet SV seg så vidt over sperregrensen.

Så gikk alt mye bedre i 2017-valget.

Fredag gikk Lysbakken på SV-landsmøtets talerstol som en av samtidens vinnere i norsk politikk. SV ligger langt over sperregrensen. Alt ser fint ut.

Årsaken er ikke at han er blitt en bedre leder og har fått et nytt budskap. Lysbakken har hele tiden vært en god taler og debattant, han har drevet gode valgkamper og hatt full støtte i eget parti, han har sagt stort sett det samme.

Alle politikere vet at dette ikke er nok. Skal man ha suksess, må man i tillegg ha litt flaks og treffe tidsånden. Der er Lysbakken nå.

Dagens SV er både nytt og gammelt. Det er nytt ved at Kristin Halvorsens SV er borte. Hun snakket ikke om sosialisme og startet ikke talene med «kamerater!» Halvorsen snakket mest om skoler og barnehager, andre topper snakket mest om klima. Halvorsens SV traff sin tidsånd, så lenge den varte. Den fislet ut til slutt.

Lysbakkens SV er gammelt i den forstand at det ligner partiet før Erik Solheim startet og Halvorsen fortsatte nyorienteringen. I talen kjørte Lysbakken på om økende forskjeller, sa ja til økt skatt for de rikeste, nei til privatisering og «velferdsprofitører».

På lag med et opprør

Det meste av talen handlet om kampen mot sosiale forskjeller. Den har selvsagt vært SV-politikk under alle partiets ledere, men er ikke alltid blitt lagt like mye vekt på.

Når den står i sentrum for Lysbakken, er årsaken at han har sin bakgrunn fra venstresiden i SV og at denne har vunnet makten i partiet.

Når det fungerer i velgermarkedet nå, er det fordi verden opplever et opprør mot den liberale og markedsøkonomiske verdensordenen fra både høyre og venstre.

Lysbakken og SV må selvsagt passe seg for Bjørnar Moxnes og Rødt, som også opplever gode tider. Her kan klimapolitikken bidra.

Det dumme lyder smart

Klimapolitikk har alltid vært litt suspekt på venstrefløyen i SV, fordi effektiv kamp mot klimaødeleggelser også kan innebære lavere lønnsvekst og mindre penger til velferdsstaten. Derfor har SV gitt fra seg noe av sakseierskapet de siste årene.

Nå vil SV prøve å vinne det tilbake. Ideen partiet kaller «grønn ny deal», og som klinger bedre med alle ordene på engelsk, skal kombinere klimapolitikk med noe de mest radikale elsker: Aktiv bruk av staten i næringspolitikken. Statsfinansene skal brukes til ikke bare forskning og infrastruktur, men til å satse på bestemte næringer, eller med Lysbakkens ord: «skape nye næringer for industrien».

Slikt har hørtes dumt ut siden 1970-tallet, men akkurat nå vil mange nikke. Hvor lenge det varer, lurer Lysbakken nok på selv.

Bomben: Norge!

Overraskelsen kom han med helt mot slutten av talen. – Iblant får jeg spørsmål fra folk på høyresiden om jeg kan nevne ett eneste land hvor sosialisme har fungert. Da flirer de selvsikkert, veldig sikre på at de har stilt et spørsmål jeg ikke kan svare på, sa Audun Lysbakken.

– Et land jeg tror du også har vært i, pleier jeg å svare da. Norge, la han til, og utdypet:

– Det er mer sosialisme i dette samfunnet enn i de fleste andre.

Jeg har aldri hørt en SV-er kalle Norge et sosialistisk land. Ganske særlig overraskende må attesten være for Erna Solberg og Siv Jensen. Den forteller dem at de har mye å gå på, tross Lysbakkens dystre beskrivelse av politikken deres i starten av talen.