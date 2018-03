Austin, Texas: Et av de store temaene på South by Southwest i år smarte byer. Forklaringen er enkel. Befolkningsveksten skjer i byene over mesteparten av kloden, snart kommer 5G-nettet med enorm kapasitet sammenlignet med 4G-nettet, det såkalte tingenes internett er på full fart inn, og når alt kan kobles opp, kan byene tilby innbyggerne bedre og mer bærekraftige tjenester for mindre penger.

Alle vil ha det. Men det er ikke helt risikofritt.

Fakta: South by southwest (SXSW) Konferanse/festival for teknologi, musikk, film og dataspill 10 dager i mars hvert år Startet i 1987 286.000 besøkende fra 96 nasjoner i 2017 5000 foredragsholdere og paneldeltakere 4000 journalister fra hele verden 2000 konserter fordelt på 100 scener 430 filmvisninger, 130 av dem verdenspremierer

Härligt, men farligt

Når alt er på nett, kan alt hackes. Forleden overhørte jeg utviklingssjefen hos cybersikkerhetsselskapet F-secure, Mikko Hyppönen, si at ordet smart egentlig bare er et synonym for sårbar. Smart telefon = sårbar telefon. Smart klokke = sårbar klokke. Med andre ord: Smart by = sårbar by. Du trenger ikke være Valkyrien-Leif for å forstå at vannforsyning, elektrisitet, helsetjenester, avfallshåndtering og kloakk er kritiske samfunnsfunksjoner som må sikres på best tenkelige måte. Og det er enklere sagt enn gjort.

Oslo har, i likhet med alle andre byer, store problemer med å rekruttere eksperter på cybersikkerhet, rett og slett fordi de heller vil jobbe for private selskaper som betaler bedre. Det er imidlertid ikke et argument for stillstand. Systemene vi har i dag er ikke idiotsikre, og hackerne kommer ikke til å utsette et cyberangrep til kommunebudsjettet blir vedtatt.

Dessuten er de potensielle gevinstene ved å gjøre byen smartere uimotståelige.

Et bedre sted å leve

Forbruket av energi kan reduseres betydelig når sensorer sørger for at lampene lyser bare der det er behov for det. Hvis alle søppelbøttene har sensorer som sier ifra når de er fulle, kan søppelbilene hente der det trengs. Bysyklene kan registrere og rapportere om dårlig asfalt. I teorien kan hodetelefoner med støykansellering gi sanntidsinformasjon om støybildet i byen. Offentlig transport kan effektiviseres. Kontaktflaten mellom innbyggerne og myndighetene kan forenkles. Og så videre.

Summen er store potensielle gevinster i økonomi, bærekraft og livskvalitet. Og ikke minst: Det offentlige kan slankes og effektiviseres. Akkurat det siste gjør nok at mange i Oslo kommune ikke er over seg av begeistring, selv om ledelsen tilsynelatende er det.

«Hele den teknologiske revolusjonen vi nå ser, kommer til å endre hele offentlig sektor. Hvis ikke vi setter oss i førersetet, kan det være for sent,» sa byrådsleder Raymond Johansen til Aftenposten i fjor, og varslet en egen smartbystrategi i løpet av 2017. Den har jeg fortsatt ikke sett noe til, og jeg har ingen følelse av at den kommer med det første heller. Det er urovekkende. Raymond Johansen hadde nemlig helt rett da han i neste setning sa dette: «I dag vet Facebook og Google mye mer om hver enkelt innbygger enn hva kommunen gjør».

Data er (gjesp) den nye oljen

Smartbyinitiativer er datadrevne. De smarteste byene samler, sammenstiller og tilgjengeliggjør data, slik at byen selv eller eksterne selskaper kan bruke dem til å utvikle tjenester som gjør byen mer attraktiv for innbyggerne. Oslo vet at data er den nye oljen, alle har sagt det i ti år, men av en eller annen grunn har de ikke fått ut fingeren, og dermed forblir Oslo en dum by mens byer som Stockholm, København, Helsinki og til og med Göteborg blir stadig smartere.

Teknologikjempene, derimot, ligger ikke på latsiden.

Akkurat nå bygger Googles moderselskap Alphabet opp en hel bydel i Toronto. Supersmart, selvsagt. Det kinesiske bysykkelselskapet Mobike er etablert i rundt 200 byer over hele kloden. For å låse opp sykkelen må du logge deg på, alle er utstyrt med sensorer og GPS-sporing, og dermed trenger de ikke returstativer. I teorien kan Mobike kjøre et trailerlass med 3000 sykler inn i Oslo og sette dem fra seg på gaten, så er bedriften operativ. Bare for å nevne et par eksempler.

Private teknologiselskaper sitter ikke nødvendigvis på like gode data som Oslo kommune. Til gjengjeld er de eksperter på å samle data fra brukerne selv og lage fantastiske tjenester av det. Oppleves det offentlige tjenestetilbudet som dårligere enn det private, svekkes tilliten, og det er et demokratisk problem. Nå begynner det å haste.

Kom igjen’a, Oslo. Ikke vær dum.