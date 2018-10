Dette er Eirik Jensens viktigste uke

Dette blir den viktigste uken under hele ankesaken for Eirik Jensen, ja, kanskje den viktigste uken i livet hans. Det er nå han har anledning til å overbevise lagrettens medlemmer om at han er uskyldig i de alvorlige anklagene som rettes mot ham.

Eirik Jensen er tilbake i vitneboksen etter å ha hørt at Gjermund Cappelen i flere uker har rettet det ene angrepet etter det andre mot ham.

For den tidligere politimannen er alt avhengig av hvor troverdig han er i sine svar på de mange spørsmålene som kommer fra aktoratet.

Dersom han mislykkes, vet han hva resultatet kan bli; lovens strengeste straff, 21 års fengsel.

Det er aktorene fra Spesialenheten som denne uken eksaminerer Jensen – sjefen selv, Jan Egil Presthus, starter utspørringen. Det er første gang han åpner munnen etter at saken startet 28. august.

Husker du ikke helt hva Jensen-saken handler om? Fem grunner til at Eirik Jensen ble dømt

Bokbad

Utspørringen av Jensen begynner nærmest som et bokbad. Aktor Presthus trekker frem Jensens bok «På innsiden – historien om mitt politiliv». Boken ble utgitt på Kagge forlag i 2015.

Boken er selvsagt ikke kjent for alle jurymedlemmene, og aktor deler raust ut et eksemplar til hver av dem. En opplagsøkning både forlag og forfatter sikkert er fornøyd med.

Jensen begynte å skrive boken i 2012. Den ble først utgitt ni måneder etter at han ble sluppet ut fra varetektsarrest.

– Boken ble en redningsplanke for meg, sier Jensen.

Morten Uglum

Stadige lekkasjer

I varetektstiden hadde han det rimelig slitsomt. Han orket ikke å lese saksdokumenter. Han levde med stadige lekkasjer fra Cappelens politiavhør – et kontinuerlig mediekjør.

Men han understreker at boken ikke er et innlegg i den saken han nå er tiltalt i.

Aktor Presthus foreholder ham likevel avsnitt for avsnitt i boken uten at det fremkommer noe særlig nytt, og uten at Jensen har særlig problemer med å svare. Han svarer villig vekk på spørsmål om de første årene av sitt politiliv.

God attest

Presthus er ikke snauere enn at han leser høyt fra en attest Jensen i 1998 fikk fra sin daværende sjef Odd B. Malme:

– Eirik Jensen har meget gode faglige kunnskaper om utradisjonelle etterforskningsmetoder, heter det i attesten. Jensen er dertil både arbeidsom og produktiv.

– Hyggelig å lese slikt, medgir mannen i vitneboksen.

Pent og pyntelig.

Det går stort sett pent og pyntelig for seg denne første dag av utspørringen. Aktor Presthus spør vennlig om arbeidsmetoder, behandling av politiinformanter og hvilket ansvar Jensen hadde i de forskjellige lederstillingene han hadde.

Bak denne vennligheten ligger det likevel et klart mål: Aktors hensikt med utspørringen er å vise at Jensen hadde god oversikt over mange informanters gjøren og laden, bare ikke Gjermund Cappelens virksomhet. Hvorfor?

Eirik Jensen innrømmer at han brøt politidistriktets egen informantinstruks, blant annet hadde han møter alene med Cappelen. Ikke alle møtene er notert. De mangler notoritet, som det heter.

Det var et valg han tok - en vurdering han står for også i dag. Et regelverk er ikke bedre enn praksisen, og Jensen mener at hans instruksbrudd førte til gode resultater for politiet.

PTO-kontoret.

Aktor er innom det såkalte PTO-kontoret i Oslo politidistrikt. Forkortelsen står for Politi Toll Oslo og er nærmest å betrakte som en felles kommandosentral når det dukker opp smuglersaker.

Jensen vet hvor aktor vil hen – og avviser at tollvesenet hadde noen som helst form for opplysningsplikt overfor politiet.

Aktoratet vil senere hevde at Jensen innhentet opplysninger om «vind og føreforhold» hos ansatte ved PTO-kontoret for å forvisse seg om at Cappelen hadde klar bane til å innføre tonnevis med hasj over riksgrensen fra Sverige.

Tøffere etter hvert.

Konklusjon første dag: En heller rolig dag for Eirik Jensen i vitneboksen. Uten de store konfrontasjoner. Nærmest en oppvarming.

Tonen blir nok adskillig tøffere etter hvert.