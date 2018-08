Per Sandberg kuppet dagsorden. Det ble ingen klokere av. | Trine Eilertsen

Flere av journalistene var gretne. De følte de ble spilt av Per Sandberg, at vi alle ble tvunget til å følge innfallene til den tidligere statsråden time for time, at han styrte dagen. Og det gjorde han jo. Den bebudede pressekonferansen ble utsatt gang på gang, og på et tidspunkt så det ut for at Sandbergs avskjedstale skulle kuppe hele partilederdebatten.

Han utnyttet ikke muligheten

Det gjorde den ikke. Sandberg gjorde seg ferdig før partilederne gikk på scenen. Men viktigere: Han utnyttet ikke muligheten til å endre bildet av de siste ukenes drama.

Les også: Per Sandberg mener han måtte gå fordi mediene fremstilte Bahareh Letnes som spion

Det er likevel verdt å merke seg Sandbergs versjon av sin egen avgang. Mandag erklærte han sine varme følelser for statsminister Erna Solberg. Tirsdag fortalte han at det eneste som skjedde i dagene mellom hennes tillitserklæring til Sandberg og avgangen, var mediepress. Mer nøyaktig, medienes henrettelse, som var ordet Sandberg brukte, av Bahare Letnes er forklaringen på at han måtte gå.

Etterlatt inntrykk er at Erna Solberg synes kritikken utenfra ble for ubehagelig, ikke at saken i seg selv var blitt mer alvorlig. Sandberg styrker ikke bildet av en sterk statsminister.

Klarte ikke å endre inntrykket

Ut over det klarte ikke Per Sandberg å utnytte den unike oppmerksomheten han ble til del tirsdag kveld. Han hadde lovet å svare på alle spørsmål, men plasserte seg i en setting der det knapt var mulig å stille spørsmål. Han klarte ikke å endre inntrykket av at dette er historien om en statsråd som lot privatlivet skli inn i regjeringslivet på en måte som til slutt førte til hans fall. Han har begått sikkerhetsbrudd, ja. Men forklaringen på at han gjorde det, er at han mente at private forhold rettferdiggjorde sikkerhetsbruddene.

Følelsene er knyttet til omtalen og behandlingen av kjæresten Bahareh Letnes. Sandberg har oppdaget at det finnes holdninger i det norske folk, blant partikamerater og journalister som sjokkerer ham. Noen vil kanskje mene at andre har merket disse holdningene før Sandberg gjorde det. Andre vil mene at det er legitimt å stille noen spørsmål ved Letnes’ forhold til det iranske regimet.

Fremført med høyere lyd

På forhånd hadde Sandberg lovet å ta et oppgjør med flere, deriblant mediene. Også her var kritikken kjent, men ble fremført med høyere lyd. Konkretiseringen av kritikken og navngivingen av partikamerater skal spares til boken han skal skrive. Det er grunn til å tro at medieoppbudet vil bli solid også da. Men da er nok temperaturen i saken langt lavere.