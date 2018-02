«Alt kommer til å komme fram».

I helgen siterte VG en e-post fra Haddy Njie til Kjersti Stenseng, Jonas Gahr Støre og flere andre, der hun blant annet kritiserer prosessene i Arbeiderpartiet og «det ekstreme og ensidige trykket fra pressen». Det er lett å få sympati med henne. Uavhengig av hvem som er skyld i hva er et medietrykk som dette en voldsom belastning – selv for folk som er vant til å se ansiktet sitt i avisen.

Når det er sagt, er det gode grunner til at pressen har skrevet mye om Giske-saken. Som at Trond Giske er en av Norges viktigste politikere, er blitt gjenstand for en rekke varsler og har erkjent å ha opptrådt upassende. Men det finnes en annen, lite belyst årsak til den voldsomme interessen: Dramaturgien.

Giske-saken er historiefortelling i verdensklasse. Et klassisk drama med alle ingrediensene manusguruen Robert McKee beskriver i læreboken Story: En utløsende hendelse, eskalerende konflikter, protagonister, antagonister, begjær, maktkamp, hindringer, indre konflikter, veivalg og klimaks. Selv ikke Star Wars har et mer spennende plot enn dette. Eller for å være mer presis – Giske-historien minner veldig om Star Wars.

Star Wars episode III

Et parallelt univers

Det er lenge siden det slo meg første gang, men da Giske skrev brev til Støre og resten av Arbeiderpartiets sentralstyre i forrige uke, ble det enda vanskeligere å ignorere de forbløffende mange fellestrekkene mellom Giskes liv i Arbeiderpartiet og Star Wars-historien om Anakin Skywalker.

Anakin var den unge superstjernen i Jedi-ordenen. Det største talentet av dem alle. Han som skulle redde demokratiet og verden. Akkurat som Giske.

Begge var «den utvalgte». Begge skulle bli den største. Og begge opplevde en vending i karrieren, for å uttrykke det forsiktig.

AP-pamper og jediriddere

Bakteppet i Giske-saken er vel kjent for de fleste nå. Han vokste opp i Arbeiderpartiet, slik Anakin Skywalker vokste opp i Jedi-ordenen. Anakin endte opp med Obi-Wan Kenobi som sin mester og overordnede, Giske endte opp med Støre.

I Star Wars-historien kom vendepunktet da Jedi-ledelsen ikke ville gjøre den egenrådige Anakin til mester, noe som gjorde ham så skuffet og sint at han brøt med dem. I Giskes tilfelle var rekkefølgen motsatt, men utfallet det samme: Han lot følelsene ta overhånd, satte organisasjonens og fellesskapets interesser til side – og mistet muligheten til å bli mester.

Star Wars episode III

Begge falt i unåde. Anakin på grunn av for tette bånd til en maktmann på den mørke siden, Giske på grunn av for tette bånd til unge kvinner i partiet. Begge uttrykte anger for at de hadde oppført seg slik de hadde gjort. Anakin opplevde støtte fra sin vakre Padmé, Giske fra sin vakre Haddy. Men til liten nytte.

Star Wars episode III

Oppgjørets time

Jeg vil tro det har gått hett for seg på partikontoret på Youngstorget. Men aldri i verdensrommet om det har vært like hett rundt ørene på Giske som på Anakin Skywalker, som sloss mot sin mester med lasersverd i en strøm av lava. Obi-Wan Kenobi sa det aldri rett ut, slik Støre omsider gjorde, men viste det tydelig i handling: «Jeg er sjefen». Da kampen omsider var over, lå Obi-Wans tidligere elev benløs og innhyllet i flammer ved bredden av lavastrømmen. Giske var sykmeldt.

Star Wars episode III

Ustyrlige følelser og farlige forbindelser hadde ødelagt alt for dem begge. Og nå begynner det å bli virkelig spennende: Vil parallellene fortsette?

Kan han reise seg fra asken?

Da Anakin Skywalker bokstavelig talt reiste seg fra asken, gjorde han det som den onde sith-lorden Darth Vader. Giske kan selvsagt gå over til den mørke siden, altså PR-bransjen. First House, kanskje. Der kan han ha en lysende mørk fremtid. Det som gjør Darth Vader til den mektigste av alle på den mørke siden, er jo nettopp allsidigheten, kunnskapen og erfaringen fra tiden med Jedi-ridderne. Men i brevet Giske skrev før helgen signaliserer han det motsatte.

Star Wars episode III

«Jeg har jobbet for dette partiet og slåss for de verdiene jeg mener det bør stå for, i 35 år, og vil fortsette med det i mange år til,» skrev han. Han er åpenbart ikke på vei over til den mørke siden (noen vil antakelig innvende at Arbeiderpartiet er den mørke siden), men forbereder et Jedi-comeback. Er det mulig?

«Jeg har stor respekt for hans kapasitet, gjennomføringskraft, politiske talent og kreativitet i å finne politiske løsninger. Det er en respekt jeg ønsker å beholde og ta vare på. Mange i vår gruppe kjenner ham fra et langt politisk liv og er glad i ham. Vi skal gå sammen om å få ham tilbake på en skikkelig måte,» sa Jedi-mester Støre til Aftenposten forrige helg.

Til helgen er Giske tilbake i politikken, på årsmøte i Orkland AP. Jeg vet hva Obi-Wan Kenobi ville sagt: Måtte kraften være med deg.