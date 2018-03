Det første han merker er svie som brenner under forhuden. Han googler, men dette er visst vanlig. Sikkert bare klamma. Lurer på hvem som ga den videre? Æsj. Rødt og sårt er det også.

Så ser han det. Blod i urinen. Det lukter kvalmt. Det kan ikke være meningen det skal være slik?

Det siste han vil er å gå til fastlegen, som er en venninne av tanta. Tenk om hun spør om ligging. Heldigvis finnes det i Oslo en egen helsestasjon for gutter.

Legen er glad han kom, selv om det ikke var alvorlig denne gangen. Sår og kuler kan nemlig være skjult under forhuden, og kreft kan gi innsneving av forhuden som gjør dette vanskelig å oppdage.

Når penis må amputeres

Eksempelet er, i tilfelle noen tviler, hypotetisk. Men hvert år får rundt 50 høyst virkelige personer i Norge beskjed om at de har fått kreft i penisen, og at de må på sykehus for behandling.

Pasienten som gir opphav til tittelen på kommentaren, er én av dem. Det er fra et innlegg i Tidsskriftet Sykepleien, skrevet av en kreftsykepleier som hatt flere pasienter som har måttet amputere penis på grunn av kreft.

Amputasjonen vil ifølge min kollega sannsynligvis bli oppfattet som en «dobbel katastrofe» for pasienten, som blir konfrontert både med livstruende kreft og opplevelse av sorg og tap av «mannlighet».

Debattinnlegget ble publisert på selve kvinnedagen i 2007. I mellomtiden har en liten revolusjon funnet sted.

Synderen som utfordres

Det er ti år siden de første jentene fikk tilbud om gratis HPV-vaksine i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. I år vil gutter på 7. klassetrinn få tilbudet på lik linje med jenter.

Ikke et øyeblikk for tidlig. Infeksjon med human papillomavirus, bedre kjent som nettopp HPV, er en av risikofaktorene for peniskreft. Det smitter ved seksuell kontakt mellom hud og slimhinne, og kan føre til kreft i livmorhalsen og ytre kjønnsorganer hos kvinner, og gi kreft i munn, svelg, endetarm og altså penis.

Viruset kan også finnes på huden rundt kjønnsorganet. Det betyr at kondom gir en viss beskyttelse, men på langt nær tilstrekkelig.

Forekomsten av kreft i munn og svelg blant menn er økende. Det rammer fire ganger mer hos menn enn kvinner.

Hva med skeptikerne?

Som Moses delte Rødehavet deler endringer i vaksinetilbud gjerne offentligheten i to: De som ønsker vaksinen velkommen, og de som mer nervøst tenker eventuelle bivirkninger er et mindre onde enn fraværet av virkning.

Den delen som er hardnakkede motstandere er vanligvis en liten vannpytt å regne ved siden. Men sov ikke. Det eneste som sprer seg raskere enn virus, er konspirasjoner og frykt på internett.

Teoriene til den diskrediterte antivaksine-legen Andrew Wakefield går absurd nok fortsatt viralt. I dette øyeblikk gjør han relativ suksess i Texas, fortsatt med menneskers liv i potten.

Japan trakk anbefalingen om HPV-vaksine etter rapporter om bivirkninger. Vitenskapsblogger Gunnar Tjomlid mente valget sprang ut av et irrasjonelt hysteri rundt noen få jenter, som har opplevd en mulig bivirkning som ikke kan knyttes til vaksinen. I Danmark fikk medieoppslag om søvnsykdom konsekvenser for vaksinasjonsdekningen.

Kjendiser, særlig de med større følgerskarer i sosiale medier, kan nå flere mennesker enn mange medier. Derimot har de ingen Vær Varsom-plakat å forholde seg til. Men de må gjerne minnes om dette, igjen og igjen: Ord har makt. Forvalt makten på en måte du kan være stolt av.

Bivirkningsfrykt og seksuelle tabuer

HPV er hovedårsak til kreft i analkanalen, og menn som har sex med menn er mer utsatt for denne kreftformen enn gutter som har sex med jenter.

Å bryte seksuelle tabuer, særlig hvor det er mer fremtredende enn andre, kan være ekstra viktig nå. Er religiøse- og minoritetsmiljøer rede for det?

Vi kan heller ikke late som at barn ikke begynner å eksperimentere tidligere enn det kan være behagelig å tenke på.

Rolf Øhman

Et annet tiltak, som i tillegg kan redusere bivirkningsfrykt, kan være å sette vaksineringstidspunktet tidligere. I USA får jenter tilbud om HPV-vaksinen allerede når de er ni år. I Norge og Danmark blir vaksinen først gitt til jenter som er fylt tolv. Det er rapportert om færre bivirkninger når vaksinen gis tidligere.

Dette kan ha med det rett og slett er vanskelig å vite hva som er bivirkninger og hva som er naturlige, hormonelle endringer. Og puberteten er som kjent ikke akkurat perioden i livet hvor det står mest stille i kroppen.

Oppfattede bivirkninger kan også skyldes smerter eller ubehag ved vaksinering eller omstendighetene rundt.

Urettferdigheten blir mindre

Urettferdig, sa 18 år gamle Jaran da han ble spurt om hva han syntes om at gutter måtte ut med tusenvis av kroner for noe jenter fikk gratis. NRK var på besøk hos Sex og Samfunn, og 18-åringen vurderte å punge ut av egen lomme. Det har han rett i.

Kjønnsskjevheten har faktisk rammet dobbelt urettferdig. Begge kjønn sprer viruset, men bare det ene er blitt holdt praktisk ansvarlig. Begge kjønn står i fare etter smitte, men bare det ene er blitt gitt beskyttelse.

I dag tar 9 av 10 jenter HPV-vaksinen. Folkehelseinstituttet håper oppslutningen blant gutter blir like stor. Vaksinerer vi samtidig mot nøling, kan livstruende virus virkelig trues på livet.

