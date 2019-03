Etter mange år med teknologioptimisme har pendelen snudd. I dag åpner teknologikonferansen South by Southwest i Texas.

I løpet av den neste uken er hundretusener av tilreisende innom Austin, Texas for å oppleve South by Southwest (SXSW), enten som konferansedeltagere, foredragsholdere, musikere, filmskapere eller journalister.

På fjorårets konferanse var 432.000 mennesker involvert på en eller annen måte, og det offisielle programmet inneholdt 2100 ulike foredrag og debatter, i tillegg til like mange konserter og 450 filmvisninger.

SXSW er stedet der teknologitoppene møtes for å fremføre svulstige salgspitcher med lovnader om at teknologi vil løse alle verdens problemer. Men i år ser programmet annerledes ut.

Nå er teknologiskepsis en av de tydeligste trendene.

Fakta: South by Southwest (SXSW) Konferanse/festival for teknologi, musikk, film og dataspill 10 dager i Austin, Texas i mars hvert år Startet i 1987 430.000 involverte 2100 foredrag og debatter i 2018 Økonomisk fotavtrykk på rundt 3 milliarder kroner

Annus horribilis

Skepsisen kommer for så vidt ikke helt overraskende på. Da jeg oppsummerte fjorårets SXSW, var en av hovedtrendene en gryende vilje til å erkjenne at ikke all teknologisk utvikling er til det bedre.

I året som har gått etter det har teknologiens mørke sider blitt tydelige for alle.

Både PST og Etterretningstjenesten skriver i sine fortsatt nokså ferske trusselvurderinger at fremmede makters digitale operasjoner for å spionere, påvirke og sabotere er blant de mest alvorlige truslene mot rikets sikkerhet. Helsedata har vært for dårlig sikret, Facebook har lagt til rette for påvirkning av demokratiske prosesser, det har vært smertefulle endringer i arbeidslivet, skatteunndragelser og Huawei og tjo og hei.

Det er nok å snakke om.

Derfor inneholder årets konferanseprogram temaer som teknologi og populisme, cybersikkerhet, falske nyheter, endrede forutsetninger for politikk, truede arbeidsplasser, overvåking og hvordan demokratier vakler under vekten av de teknologiske endringene.

Nå må teknologien bli mindre menneskefiendtlig, er årets mantra i Texas.

Men optimismen er ikke helt død, da.

Håpet lever!

Kunstig intelligens har gått fra å være noe virkelig nifst til å bli et praktisk, verdifullt verktøy i problemløsing på mange samfunnsområder. Helseteknologien har fortsatt enorm fart, og særlig innen bioteknologi. Genredigeringsmetoden CRISPR snakkes om som et av århundrets største vitenskapelige gjennombrudd, og vil sannsynligvis kunne brukes til å redde pasienter med kroniske, dødelige sykdommer, hindre smittespredning og bryte kjeden i familier med alvorlige, arvelige sykdommer. Ny teknologi i atomkraftverkene gir sikrere og renere energi.

Og så videre.

Vi er på plass i Austin, følg med den kommende uken for daglige hallelujaoppdateringer – og en sunn dose skepsis.