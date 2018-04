Regjeringen er ikke en del av lønnsoppgjøret. Men det er den likevel, uansett hvordan man vrir og vender på det.

I utgangspunktet skulle man tro at årets lønnsforhandlinger ikke skulle by på spesielt store utfordringer. Norges økonomi er på bedringens vei, hvilket gjør at også arbeidsgiversiden mener det er rom for en viss reallønnsvekst uten at det utgjør noen stor fare for konkurranseevnen.

Derfor går begge sider inn i forhandlingene med en forventning om at det skal bli lønnsøkning i år, selv om partene ikke er helt enige om akkurat hvor stor den lønnsøkningen skal være.

Men det er ikke der skoen trykker som verst. Det handler først og fremst om pensjon, nærmere bestemt tidligpensjonsordningen AFP.

Streik er nederlag

Faren for storstreik rykker stadig nærmere. Det blir i så fall den første storstreiken på 18 år. Det skal mye til for at man ender opp der. Dersom det skjer denne gangen, vil det kunne føre til store problemer. Kollektivtransporten kan stanse opp, og flyene på Gardermoen vil kunne bli stående på bakken.

Hvis det blir storstreik, er det et nederlag for alle parter i forhandlingene. Tirsdag varslet LO at hele 28.900 medlemmer kan tas ut i streik hvis det blir brudd i forhandlingene. YS har varslet plassfratredelse for nesten 6.000 medlemmer.

Når streikefaren er overhengende, kan man spørre seg hvorfor ikke partene gjør enda mer for å komme til enighet. Men det er ikke enkelt å skjønne hvordan de skal finne en løsning som alle parter er fornøyd med uten at penger skytes inn utenfra – det vil si fra staten. Og det har ikke staten uten videre råd til, i hvert fall ikke nå, paradoksalt nok, når det går så mye bedre i norsk økonomi og man ikke kan strø penger rundt seg under betegnelsen motkonjunkturtiltak.

Enten-eller

Slik AFP-ordningen fungerer i dag, dekker staten en tredjedel av utgiftene, og bedriftene dekker de resterende to tredjedelene.

Det er i utgangspunktet ikke spesielt problematisk, men ordningen har en rekke hull. For det første er det slik at enten kvalifiserer man til AFP, eller så gjør man det ikke. Man må for eksempel ha jobbet i en AFP-bedrift i syv av de siste ni årene før man fyller 62 år. Blir man syk eller ufør før den tid, mister man retten til AFP. Bytter man jobb til en bedrift som ikke har AFP, mister man også rettighetene. Hvis man er eldre enn 55 år når man begynner i en AFP-bedrift, er toget gått.

LO er positiv til å legge om til en såkalt gradert ytelse. For en arbeidstager vil det være mer forutsigbart å tjene opp til AFP i prosent, slik at antall år i en AFP-bedrift vil gjenspeiles i ytelsen i en tilsvarende prosentandel.

Problemet er bare at en slik ordning vil føre til at bedriftene vil få en fremtidig finansiell forpliktelse for enhver slik arbeidstager underveis, og dermed binde seg opp til gjeld eller sette av store mengder egenkapital til fremtidige utbetalinger.

Det skal litt til at arbeidsgiversiden vil gå med på noe sånt uten at noen firer på kravene i den andre enden.

Men problemene stopper slett ikke her. Det er et enda større problem med AFP, og det handler om hvem som betaler for hvem.

Pay-as-you-go

I dag betaler bedriftene inn etter «pay-as-you-go»-prinsippet, hvilket fungerer fint så lenge det er et noenlunde stabilt forhold mellom hvor mange som er i arbeid og hvor mange som er pensjonister. Bedriften betaler inn på vegne av de nåværende ansatte, men pengene betales ut til dem som allerede er pensjonert.

Men verre blir det når man har en eldrebølge foran seg. Derfor er begge sider i forhandlingene i utgangspunktet enige om at en ordning der bedriften betaler inn til den ansattes individuelle fond, ville vært å foretrekke. Det er for eksempel slik de har valgt å løse det i Danmark.

Men også her oppstår det raskt problemer. Dersom man skal legge om til en slik opptjeningsbasert ordning, må arbeidsgiver betale inn «dobbelt» i en overgangsperiode – både for dem som er pensjonister nå og for dem som skal bli det i fremtiden. Bedriftene bekymrer seg for at det vil kunne tappe så mye egenkapital at det fører til konkurs. Det bør naturligvis bekymre arbeidstagerne også.

Dette kunne regjeringen løst ved å betale mellomlegget for bedriftene inntil ordningen er lagt om. Men det har staten ikke råd til når statsbudsjettet allerede er på over 1400 milliarder kroner og livreimen må strammes inn.

Å kutte i sykepengene da den borgerlige regjeringen først tiltrådte, ville både ha vært ansvarlig og frigitt midler til å kunne finansiere omleggingen til en bærekraftig AFP-ordning.

Foreløpig er det bare Venstre som tar til orde for å kutte i sykepengene i sitt partiprogram.

Den gordiske AFP-knuten kan løses dersom staten demmer opp for ekstrabyrden i overgangsfasen. Men å løse en slik knute krever som kjent et resolutt hugg. Lite tyder på at det skjer med det første. Det er fristende å konkludere med at storstreiken for AFP nærmet seg med stormskritt for flere år siden.