KrF har gjort tvilen til sin viktigste valgkampsak. Det går dårlig.

Mye forsvinner i skyggen av Arbeiderpartiets slit på målingene og Sylvi Listhaug turprogram. KrFs elendige valgkamp, for eksempel. Knut Arild Hareides parti har danset rundt sperregrensen i høst og står i fare for å gjøre et elendig valg. Under TV2s partilederutspørring brukte programlederen tiden på å spørre Hareide om samarbeid og regjeringsalternativ, til Hareides store frustrasjon. Men han kan takke seg selv og partiet for at det blir slik. KrF har selv gjort tvilen til sin viktigste valgkampsak.

Dyrker nederlagene

Gjennom så å si hele stortingsperioden har KrF dyrket forskjellene mellom seg og regjeringspartiene, særlig Frp. Det har tidvis vært nødvendig, men mye har også gått på autopilot. Så viktig har det vært å vise avstand til Frp, og å svare på utfordringen fra Senterpartiet, at det har fremstått som et større og større mysterium at KrF støtter Regjeringen. Undringen har forplantet seg ned i partiet, som åpent har diskutert sin tvil om samarbeidet. Muligheten for å skifte side, og hoppe over til Jonas Gahr Støres lag, har ligget der, særlig siden i fjor høst. Partiet fikk mye kjærkommen oppmerksomhet da det ble gitt inntrykk av at det var nærmest åpent hvor KrF ville lande.

Dømt til å snakke om samarbeid

Til tross for at partiet går til valg på at Erna Solberg skal fortsette som statsminister, henger tvilen der oppe til allmenn beskuelse. Det Hareide oppfatter som en konklusjon, oppfattes av omgivelsene som et førstevalg, fulgt av noen vage andre- og tredjevalg. Dermed var KrF dømt til å få en valgkamp preget av samarbeidsspørsmålet, noe Venstre – som sliter med andre problemer – slipper helt unna.

SV-fellen

I tiden frem mot valget har Hareide brukt relativt mye taletid på å fortelle om alt partiet er uenig med Regjeringen i, fremfor å snakke om gjennomslag. For noen år siden fikk denne tilstanden navnet «SV-fellen». Slik fortsetter KrFs forhold til regjeringsspørsmålet å være utydelig, også det til Hareides frustrasjon.

Prikken over i-en kom da Hareide åpnet den offisielle valgkampen med å erklære et ønske om reformpause. Tydeligere er det ikke mulig å signalisere tvil om de største sakene til regjeringen KrF støtter – uten å stå for et alternativ. I verste fall huskes ikke KrFs 2017-valgkamp for mer enn nyordene imamsleiking og reformpause.