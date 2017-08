Det er gode grunner til at staten ikke bør gripe til redningsaksjoner overfor enkeltbedrifter som har kjørt seg i grøften | Einar Lie

Næringspolitikken har gjort sin inntreden i valgkampen ved at storbedriften Norske Skog har kommet i krise.

Senterpartiets leder har krevd rask handling, med støtte av de andre borgerlige partiene. Tirsdag ga statsministeren signaler om at staten vurderte å bidra, noe som førte til et kraftig hopp i verdien av Norske Skogs aksjer.

Det er gode grunner til at staten ikke bør gripe til redningsaksjoner overfor enkeltbedrifter som har kjørt seg i grøften.

Slike aksjoner florerte i de krevende 1970- og 1980-årene. Resultatene var dårlige, og siden har de stått lavt i kurs.

Likevel er tidligere næringsminister Trond Giske (Ap) den eneste politikeren som har uttalt seg i tråd med de siste tredve årenes politiske praksis.

For i valgkamper har enkeltsaker en sterk evne til å endre politikk.

Politisk feilvurdering

Et godt eksempel fra vår nære historie er artig nok da samme Norske Skog besluttet å legge ned fabrikken Union i Skien akkurat ved inngangen til stortingsvalgkampen i 2005.

Tidspunktet var klossete valgt, for vedtaket skapte intens politisk debatt. Et bredt spekter av politikere, også høyrestatsråder i den daværende borgerlige regjeringen, syntes å mene at politiske organer burde ha mulighet til å gripe inn, noe de ellers ikke hadde ment på flere tiår.

De med god hukommelse husker kanskje den etterfølgende regjeringens årelange arbeid med å fylle «den næringspolitiske verktøykassen» med noe som kunne svare til forventningene skapt i den opphetede diskusjonen frem til og like etter valget.

Behov for handlekraft

Politikerne brukte litt tid på å forstå hvor sterkt norsk og internasjonal lovgivning begrenset rommet for å gripe inn overfor enkeltbedrifters strategiske beslutninger, og det kom lite ut av søkingen etter nye verktøy.

Et sterkt virkemiddel som gjensto, var at staten kunne gå inn på eiersiden i utsatt industri.

Det mest konkrete som ble gjort i årene som fulgte, var statens tilførsel av fem milliarder i egenkapital til Kjell Inge Røkkes Aker Solutions.

Investeringen var omdiskutert da den ble gjennomført, og kritikken fikk økt tyngde da det et par år senere viste seg at staten i liten grad hadde sikret sine verdier og interesser.

Den dårlig planlagte investeringen, som ingen tilhengere av statlig eierskap i dag liker å snakke om, var en konsekvens av behovet for å vise handlekraft etter forventningene som ble skapt etter Norske Skogs forrige valgkampopptreden.

Økonomisk havari

Nå kommer krav om ny «redning», av en bedrift i en bransje i langsiktig tilbakegang. Og skogeiernes forening har forutsigelig meldt seg med forslag som kan bedre lønnsomheten for Norske Skog, blant dem tiltak som skal sikre bransjen lave kraftpriser.

Dette er et skoleeksempel på bommerter; varige politikkomlegginger som reelt gir økonomisk støtte til en hel bransje, på bakgrunn av at en signaltung bedrift har brakt seg til konkursens rand på et politisk ømtålig tidspunkt.

Noen ganger, når det ropes fra skogen, kan det være riktig ikke å gi noe svar.

