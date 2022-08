Dette kan umulig være tiden for å pumpe mer penger inn i næringslivet

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) besøkte solcelleselskapet Rec Solar i Kristiansand mandag. Ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland t.h. hilser ham velkommen.

Strømstøtte til bedrifter er dyrt og dumt. Vanlige folk er bedre tjent med noen konkurser.

Det siste året er det blitt skapt 195.000 nye jobber i Norge. Det er en oppgang på nesten syv prosent. I andre kvartal i år var det over tre millioner arbeidsplasser her i landet. I et land med under 5,5 millioner innbyggere.

Det er tallene bak utsagn som «bedrifter skriker etter arbeidskraft». Det finnes knapt arbeidsledighet. Norsk økonomi går så det suser. Norges Bank må sette renten opp og opp for å stagge prisveksten.