En 90 minutters kraftanstrengelse

ARENDAL (Aftenposten): Vladimir Putin tapte partilederdebatten.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum inntok tydeligere rollen som finansminister i partilederdebatten i Arendal. Til høyre er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap)

20 minutter siden

Det er en viss fare for at noen fant ut at de kunne spare strøm ved å skru av NRKs partilederdebatt fra Arendal. Dette ble ikke programleder Fredrik Solvangs fineste kveld.

Strøm er utvilsomt den største politiske saken akkurat nå. En ting er at Solvang rotet seg inn i kompliserte forsøk på å forklare både det ene og det andre.