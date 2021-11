Høyre og Rødt på samme bane i Bergen

Kranglingen om bybane over Bryggen er i Bergen blitt alle byrådskrisers mor.

Bane eller ikke bane. Det er spørsmålet på Bryggen.

Man skal ikke sitte på Østlandet og mene for mye og for sterkt om trasévalg for en bybane i Bergen. Bergenserne er så uten sammenligning best på dette selv. I årevis har de kranglet høylytt om det er klokskap eller galskap å legge skinner over Bryggen – og nå har saken endt med byrådskrise nok en gang.

Uavhengig av løsning må det for hvem som helst være lov å uttrykke en viss undring over den politiske situasjonen som har oppstått i Bergen. Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) meldte onsdag sin avgang da linjen over Bryggen ble nedstemt med 34 mot 33 stemmer. Byrådspartiene Ap, Venstre, KrF og Miljøpartiet De Grønne ønsket seg alle denne løsningen, det samme gjorde SV.