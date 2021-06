Koronakullet fikk is og brus istedenfor eksamen. Stakkars dem.

Koronakullet fikk hverken skriftlig eller muntlig eksamen. Foto: Dan P. Neegaard

Eksamen er ikke ment som straff. Tvert imot.

Det er ikke første gang i historien at barn og ungdommer ikke jobber seg ihjel på skolen når det snart er sommerferie. Undervisningstrykket har det med å dabbe av. Film, øving til sommeravslutningen, is, utegym og hangman på tavlen.

Men noe pleier å fungere som pisk mot slutten av året selv om det snart er ferie: eksamen. Den pisken forsvant som dugg for korona i år.

Først ble skriftlig eksamen avlyst. Det var det gode grunner til. Skriftlig eksamen er sentralt avgitt, hvilket betyr at den er lik for alle landets elever.

Noen steder hadde elevene hatt hjemmeundervisning i store deler av året. Andre steder hadde undervisningen foregått omtrent som normalt. Det ville vært urettferdig for de elevene som hadde fått et dårligere tilbud om de skulle bli vurdert på lik linje med elevene som ikke var blitt parkert på rommet med Teams og backing fra foreldre med ulikt kunnskapsnivå.

Men så ble muntlig eksamen avlyst også – selv om det i utgangspunktet bare skulle være 10. trinn og VG3 som skulle gjennom denne prøvelsen.

Læring istedenfor eksamen

Kunnskapsminister Guri Melby (V) var under hardt press for å avlyse. AUF ba om det. Elevorganisasjonen krevde det. Samtlige fylkesordførere og fylkesrådsledere insisterte på det.

Begrunnelsen fra Elevorganisasjonen var så lite overbevisende at det nesten var komisk. Påtroppende leder Edvard Botterli Udnæs sa til VG at man heller bør bruke den siste tiden av skoleåret til læring istedenfor eksamensforberedelser.

– Nå prøver de å presse all læringen inn på kort tid for å rekke det før muntlig eksamen, og det er en dårlig prioritering. Vi må heller bruke tiden på læring og ikke vurdering, sa han.

Er det noen som kjøper den? Hvor mange tror at elever og lærere kaster seg over bøkene med liv og lyst når siste rest av motivasjon i form av eksamen forsvinner? Endelig slapp vi eksamen, så nå skal det virkelig læres her?

Muntlig trekker opp

Eksamen er ikke ment som straff. Tvert imot er eksamen en sjanse til å vise hva man kan, uten klassedynamikken som kanskje hemmer en i skolehverdagen. Uten trynefaktor, uten mobbere i klasserommet, uten at man sitter ved siden av den man er håpløst forelsket i og ikke klarer å konsentrere seg om noe annet.

For skolens del gir det også en mulighet for å se om man er for raus eller for streng med karakterene når det kommer en ekstern vurdering inn.

Muntlig eksamen er slik sett en gavepakke til elevene. Mange gjør det bedre enn vanlig på muntlig. I gjennomsnitt trekker muntlig eksamen karakterene litt opp.

Urettferdig

Men så var det denne pandemien, da. Siden mange hadde sittet hjemme og ikke lært så mye i år, ville det vel være fryktelig urettferdig å avholde muntlig eksamen for avgangselevene?

Ikke akkurat. Muntlig eksamen er nemlig lokalt avgitt. Derfor var det fullt mulig å tilpasse eksamen til kunnskapsnivået ved de forskjellige skolene. Det er ingen grunn til at eksamen på Romsås, Hareid og Tana skulle være identisk. Slik ville det ikke blitt. Elevene ville blitt vurdert med utgangspunkt i sine egne forutsetninger.

Det eneste virkelig gode argumentet i favør av avlyst muntlig eksamen handlet om smittevern. Skriftlig eksamen ville vært vanskelig å få til når smittetrykket var høyt, siden man gjerne samler veldig mange elever i samme rom.

Plutselig forsvant Internett

Muntlig, derimot, er andre koronaboller. Det er bare én elev og to sensorer i rommet samtidig. Med god avstand, håndsprit og utlufting ville det ikke skapt en smittebombe.

Det som imidlertid skapte problemer, var hvis en elev havnet i karantene på det tidspunktet vedkommende skulle møte til muntlig. Da ble neste sjanse først i november eller desember. Det ville bety et halvt år ekstra uten vitnemål.

I beste fall ville det ført til at mange elever ville ha eksamen hengende over seg et halvt år ekstra. I verste fall ville det sørget for at elever med koronasymptomer stilte opp til muntlig og skapte en ny smittebølge.

Men halvannet år inn i pandemien burde det vært mulig å finne en digital løsning på det problemet. Digital skriftlig eksamen ville kunne åpne for mye juks. Men muntlig eksamen, ansikt til ansikt med sensor?

Det er forståelig at Melby ga etter for det massive presset og avlyste muntlig eksamen. Men det er synd for elevene. De som skal begynne på universitetet til høsten, stiller med enda mindre læring i bagasjen.