Her kommer tøffe tøffe tøffe tøff

Raymond Johansens «brudd» med regjeringen er først og fremst symbolsk.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) krevde tirsdag å få tilbake kontrollen han ga fra seg helt frivillig. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

10. feb. 2021 19:33 Sist oppdatert nå nettopp

– Fra neste uke må Oslo kommune få tilbake kontrollen på våre egne tiltak. Det kommer jeg til å være tydelig på overfor regjeringen.

Det sa Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressekonferanse tirsdag. Vanligvis bestemmer kommunene selv hvilke tiltak som skal gjelde. Da mutantviruset kom til Nordre Follo, ble Johansen enig med regjeringen om at den skulle ta beslutningene en stund. Nå er Johansen bekymret for at situasjonen «nærmer seg bristepunktet» og vil ha kontrollen tilbake.