Statsminister Vedum? Den må du lenger ut på landet med.

Blant mange triste målinger for Jonas Gahr Støre er denne ikke blant de verste.

27. okt. 2020 17:59 Sist oppdatert nå nettopp

Noen har begynt å fable om Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum som statsminister etter stortingsvalget neste år. Blant disse noen er fylkesledere i hans eget parti. Den nye målingen for Aftenposten og NRK viser at statsminister Vedum er et godt stykke unna sannsynlig.

Sp gjør det fortsatt svært godt på målingene. På denne målingen går partiet opp, slik det har gjort også på flere andre i det siste. Et par enkeltmålinger i oktober plasserte Sp så tett oppunder Ap at Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre knapt klarer å holde meteren. En måling utført for Dagbladet viste at Vedum er litt mer populær enn Støre som statsminister for en eventuell Ap/Sp-regjering.