Klienten til korrupsjonstiltalt advokat hevder at advokaten fikk betalt for å «ordne opp»

Hvorfor mottok den profilerte forsvarsadvokaten 5000 euro i Tyskland? Forklaringene i retten spriker kraftig i.

Bildet fra 2015 viser Abdelilah Saeme som forsvarsadvokat i en tidligere straffesak. Denne uken er han selv på tiltalebenken i Oslo tingrett. Foto: Vidar Ruud / NTB Foto: Vidar Ruud / NTB

Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Den nå 47 år gamle nigerianeren er i dag forretningsmann i Lagos. I 2014 ble han i Oslo tingrett dømt til fengsel i åtte år og seks måneder. Forsvarer var advokat Abdelilah Saeme som nå i samme rett står tiltalt for grov korrupsjon, grovt bedrageri og brudd på tolloven og bokføringsloven.

Nigerianeren var så misfornøyd med dommen at han skiftet forsvarer til advokat Morten Furuholmen før ankesaken i lagmannsretten. Det hjalp ikke så mye. Den endelige dommen ble ni års fengsel.

Saken mot 47-åringen gjaldt tre tilfeller av oppbevaring av heroin – henholdsvis 700 gram, én kilo og to kilo. Han mener seg fremdeles uskyldig dømt for oppbevaringen av de to kiloene.

Bodde i Hamburg

Saken ble avdekket i 2013. På den tiden var 47-åringen bosatt i Hamburg.

I tiltalen mot Saeme heter det at han som offentlig oppnevnt forsvarer skal ha akseptert et tilbud fra nigerianeren om å motta 20.000 euro for å sørge for at han ikke ble dømt for de nevnte to kiloene. Det er dette påtalemyndigheten mener er grov korrupsjon.

Beløpet ble senere redusert til 10.000 euro. I juli 2013 reiste Saeme til Hamburg hvor han hadde et kort møte med en kamerat av 47-åringen. Her mottok han 5000 euro i 500-sedler i en konvolutt og returnerte til Uddevall i Sverige hvor han har hytte.

Penger i safen

Saeme har i retten forklart at hovedformålet med turen til Tyskland var å se på en bil han vurderte å importere til Norge. Pengene tok han inn i landet uten tollklarering. Konvolutten med poengene la han i safen på kontoret. Saeme har hele tiden vært klar på at pengene tilhørte klienten som satt i varetekt i Oslo fengsel.

Saeme nekter straffskyld, og det er på det rene at han sendte 5000 euro fra sin egen private konto til kontoen til klientens kamerat i Hamburg etter forsvarerskiftet.

Innsamlede midler

Hvordan kan en varetektsinnsatt i Oslo gjøre avtale om at advokaten hans kan hente 10.000 euro hos en kamerat i Tyskland?

På videolink fra Lagos i Nigeria svarer 47-åringen slik på spørsmålet:

– I det nigerianske miljøet er det vanlig å stille opp dersom noen får problemer med sykdom, arbeid, dødsfall i familien eller problemer med politiet. Da samler man inn penger, forklarer 47-åringen som vitne.

Kameraten hans sto for innsamlingen, men siden dette skjedde midt på sommeren, var mange nigerianere i Tyskland på ferie i hjemlandet. Det ble derfor ikke samlet inn mer enn 5000 euro.

Diskuterte med forsvareren

47-åringen forklarer at han diskuterte med forsvarer Saeme hvordan han kunne slippe unna siktelsens punkt om to kilo heroin. De ble enige om at pengene skulle brukes slik at han ikke ble dømt for dette. Hvem i politiet som skulle få penger, vet ikke vitnet.

– Saeme skulle ordne opp i dette, sier vitnet.

Ville ikke ha penger på konto

I retten er det gjort et poeng av hvorfor advokaten reiste til Hamburg for å hente pengene når han kunne få dem overført via bank.

– Han ville selv hente pengene. Han ønsket ikke å få dem overført til en bankkonto, hevder vitnet.

Får innsyn i bevis

Vitnets forklaring er altså stikk i strid med hva Abdelilah Saeme selv forklarer i retten. Etter påtalemyndighetens mening styrker et opptak av en samtale mellom advokat og klient i Oslo fengsel vitnets versjon. Det var 47-åringen som tok opp samtalen på bånd uten at Saeme kjente til det.

Innholdet i opptaket er trolig aktoratets sterkeste bevis.

Opptaket ble spilt av i retten tirsdag, men de som følger rettssaken digitalt fikk ikke høre dette på grunn av tekniske problemer.

Det er nå besluttet at pressen får tilgang til opptaket. En fornuftig beslutning med hensyn til hvor sentralt dette er som bevis i saken.