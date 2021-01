Tyrkere krever et kunstverk i Oslo fjernet. Det er til å forstå.

Men kommunen bør ikke gripe inn.

Det omstridte kunstverket henger på veggen i Rosenkrantz’ gate 14. Foto: Monica Strømdahl

8 minutter siden

Norsk-tyrkere har reagert mot et verk av den kurdiskfødte kunstneren Gelawesh Waledkani. Bildet viser kvinner under et sitat: «Et samfunn kan aldri være fritt uten at kvinner er frie».

De som protesterer, vil ha verket bort fra en fasade i Rosenkrantz’ gate. Den inngår i en skulpturgate som del av det kommunale prosjektet Bilfritt byliv. Kommunen har fått mange klager og et innbyggerforslag med mer enn 300 underskrifter. Det siste ligger nå til behandling.