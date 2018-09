Gjermund Cappelen presses om gjeld og trusler – eller var det bare «ubehageligheter»?

Gjermund Cappelen ble pågrepet 19. desember 2013. Mandag 24. februar året etter ble Eirik Jensen arrestert av politikolleger i garasjen på Politihuset i Grønlandsleiret i Oslo.

For Eirik Jensens forsvarere er det meste som skjedde høsten 2013 av betydning. Igjen handler det om troverdighet – ekspolitimannen og hasjbaronen har ulike oppfatninger om kontakten mellom dem denne høsten.

Ble Cappelen på noen måte truet? Hva hadde han i gjeld? Hva skjedde på møter med andre kriminelle?

Det er blant spørsmålene Jensens-forsvarer Thomas Randby vil ha svar på. Cappelen svarer på noe, noe husker han ikke, og noe vil han overhodet ikke snakke om.

Det siste er hans fulle rett som tiltalt i norgeshistoriens største hasjsak.

Trusselbildet rundt Cappelen

Eirik Jensen har forklart at Cappelen var hardt ute å kjøre på denne tiden. Han ble truet av kriminelle – og søkte råd hos sin kildefører i politiet.

Nesten all kommunikasjon mellom dem dreide seg om trusselbildet rundt Cappelen, hevder Jensen – og avviser alle beskyldninger om at kontakten skulle ha noe med narkotika å gjøre.

Det er bakgrunnen for at forsvarer Randby presser Cappelen hardt under sin utspørring av ham.

Kriminelle penger til snusimport

– Ble du utsatt for trusler? spør Randby.

– Nei, ikke direkte, men det var noen ubehageligheter da snusselskapet Pure Nordic gikk konkurs, sier Cappelen.

Det var kanskje ikke så underlig at hasjbaronen fikk litt trøbbel i forbindelse med konkursen i selskapet.

Personer som investerte i selskapet, var ikke folk som har sin daglige gange på Oslo Børs, for å si det sånn. Det var kjente kriminelle fra Oslos underverden, og man behøver ikke å være rakettforsker for å anta at det var kriminelle penger som ble satset på snusimporten.

«Onkel Skrue»

«Onkel Skrue» – også kjent som David Toskas «finansminister» – spyttet for eksempel inn én million kroner. «Skrue» er en kjent person i det kriminelle miljøet, med kontakter til B-gjengen og Rasool-brødrene. Folk du helst ikke skal havne i krangel med.

Snusimporten gikk dårlig; «aksjekapitalen» forduftet – hva er da mer naturlig enn at de kriminelle investorene går hardt på Cappelen for å få pengene tilbake, mener Jensens forsvarere.

Men Cappelen avviser altså at han ble utsatt for trusler; bare noen «ubehageligheter».

Møte på McDonalds

I september 2013 ble Cappelen innkalt til et møte på McDonalds i Frognerveien i Oslo. Til stede var et kresent utvalg kriminelle: En av Cappelens forretningspartnere, et par velkjente torpedoer fra hovedstaden, samt en kjent svensk kriminell som gjerne omtales som mafiasjefen i Göteborg.

Ifølge Cappelen var det noen «pengegreier» som sto på menyen i hamburgerrestauranten.

– Dette er kriminelle folk som jeg ikke vil si noe mer om. Vil ikke svare på spørsmål om dette, sier Cappelen.

Etter møtet tok han kontakt med Eirik Jensen.

«Du må kutte kontakten med de gutta!», var politimannens klare råd i en tekstmelding.

Gjeld på 20 millioner

Under hele etterforskningen og i retten har Gjermund Cappelen nektet å oppgi identiteten til sine leverandører i Nederland og Spania.

– Det tør jeg ikke, sier han.

På forsvarerbenken til Jensen mer enn antydes det at årsaken kan være at Cappelen hadde en gjeld på omkring 20 millioner til leverandørene da han ble pågrepet av politiet.

Det er mye penger i et miljø hvor det vanligvis slås hardt ned på folk som ikke gjør opp for seg.

Forsvarer Randby bøyer seg over pulten:

– Vil du ikke oppgi navn på leverandørene fordi du er redd dem, eller er det fordi du har planer om fortsatt forretningsdrift med dem?

– Jeg kan si deg så mye, Randby, etter at jeg ble hengt ut som politiinformant, er det ikke en sjel i det kriminelle miljøet som vil ha med meg å gjøre.

Her har Cappelen unektelig et poeng!