Nei, NRK, #metoo er ikke et urbant elitefenomen

Mette Randem

«Inn i varmen, milevis unna den urbane metoo-eliten»

Slik innledes NRKs reportasje onsdag kveld, fra Trond Giskes besøk som «æresgjest» og hovedtaler hos Surnadal Arbeiderparti. Akkompagnert av bilder av Giske som får en varm omfavnelse fra den lokale ordføreren.

Innslaget har vekket sterke reaksjoner. For med denne tilsynelatende enkle setningen, skaper NRKs reporter et inntrykk av at den internasjonale #metoo-kampanjen er et elitefenomen, drevet frem av noen damer i byen.

NRK underminerer #Metoo

Det er en hån mot de mange kvinnene landet og verden rundt som takket være denne kampanjen endelig har nådd gjennom med sine varsler om seksuell trakassering. Å beskrive dette som et elitefenomen, er å underminere bredden og kraften i bevegelsen.

Det er å gjøre den mindre viktig.

NRK har beklaget formuleringen, og man må akseptere at feil skjer. Grunnen til at det likevel er verdt å stoppe opp ved akkurat denne, er at den går rett inn i kampen om historiefortellingen i Giske-saken. Og fordi den er et, om noe ufrivillig, eksempel på hvordan elite-begrepet brukes for å undergrave politiske motstandere.

Et mye brukt retorisk grep

Å stemple noe som «elite» er etter hvert et mye brukt retorisk grep. Donald Trump bygget store deler av sin presidentkampanje på kampen mot «eliten» i Washington.

Her hjemme er det Sylvi Listhaug som leder an i bruken av samme retorikk. I blogginnlegget «Vi bestemmer – ikke feministeliten» fra 2016 skriver hun for eksempel dette om de såkalte «ekspertene» der ute som forteller foreldre hva som er rett og galt:

«Spesielt venstresiden med feministeliten tror de har definisjonsmakt på hva som er moralsk riktig og galt, og er fryktelig glad i å bestemme over oss.

Hvem «oss» er, kommer ikke så tydelig frem. Men det er ikke så farlig. For fokuset er for lengst flyttet fra en diskusjon om fødselspermisjon, til å stemple «noen» som en elite, mer opptatt av å bestemme over andre enn å føre redelig politikk.

Kjøper Giskefløyens premiss

For Giskes støttespillere har det vært et sentralt poeng å fremstille de siste måneders konflikter som en maktkamp og svertekampanje regissert av Oslofløyen av partiet.

Når NRK fremstiller #metoo som et urbant elitefenomen, er det dette virkelighetsbildet de legger til grunn. Et bilde som hverken er nøytralt eller korrekt.

Alle som har fulgt med på norsk politikk med mer enn et halvt øye, vet at dette ofte hjemsøker Arbeiderpartiet. Også nå. Men å redusere #metoo til en ren kamp om posisjoner i et norsk parti, er å se bort fra selve hovedpoenget med kampanjen: Å få bukt med seksuell trakassering.

Trond Giske måtte gå av som nestleder fordi han hadde brutt partiets retningslinjer.

Troverdighet på spill

Det er ikke noe som tyder på at NRK bevisst driver en lobbykamp for Trond Giske. Men saker som dette, med skarpe fronter, stiller sterke krav til nøyaktighet i ordbruk og fremstilling. Det ligger enorm makt i å kunne beskrive virkeligheten.

Et helt sentralt element i #metoo har vært å øke troverdigheten til kvinner som står frem med sine historier om seksuell trakassering. Det er denne troverdigheten NRK utfordrer når de beskriver #metoo som et elitefenomen. Men det er sin egen de treffer hardest.

