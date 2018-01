Det er tredje gang Erna Solberg er i Det hvite hus for å møte den politiske leieboeren der. De to første gangene var Barack Obama hennes vert. I dag er det Donald Trump.

I denne menneskelige faktor ligger også den store forskjellen på dagens møte sammenlignet med dem andre norske statsministre har vært med på i Washingtons mest eksklusive adresse. USAs 45. president er jo noe helt for seg selv. Det finnes ingen vestlig politiker som i form og innhold skiller seg sterkere fra Erna Solberg enn nettopp Donald Trump.

Trump har gjort USA «vanskeligere å forstå og håndtere», som Sveriges tidligere utenriksminister, konservative Carl Bildt, formulerte det i et NRK-intervju. Presidenten er i seg selv blitt en destabiliserende faktor, for å låne Bildts analyse.

Lyttende interesse?

Ellers er mye gjenkjennende likt tidligere besøk:

USA er Norges viktigste allierte, som det er av åpenbar betydning å ha et godt forhold til. Ikke minst er det viktig for Norge at også supermakten ser sine interesser tjent med å påta seg garantistrollen. Derfor er det helt sentralt for Erna Solberg å gjenfortelle den gamle, men fortsatt gyldige leksen om vår nærhet til Russland, sikkerhetsutfordringene i nord og de amerikansk-norske fellesinteressene i dette strategiske perspektivet.

Her har Norge mye å bidra med. Det spennende er om president Trump orker å lytte. Han burde egentlig ha interesse av det. For det var jo nettopp han som satte et bedret forhold til Russland høyt på sin valgkamparena.

Spissformulert Solberg

Den norske statsministeren er ikke dømt til å snakke USAs president etter munnen. Det norskamerikanske forholdet har da også tidligere hatt sine kriser. Den siste da krigsblinde George W. Bush ville ha Norge med på sitt katastrofale Irak-eventyr. Statsminister Kjell Magne Bondevik svarte blankt nei. En beslutning det selv med ettertidens kritiske blikk står stor respekt av.

Norge har det siste året på flere viktige områder kritisert Trump-administrasjonens veivalg. USAs tilbaketrekking fra Paris-avtalen er ett eksempel, et ferskere er anerkjennelsen av Jerusalem som Israels hovedstad.

En uvanlig spissformulert Erna Solberg kalte dessuten Trumps tvitring om den beseirede Hillary Clinton for «håpløs». Ikke akkurat et hverdagsuttrykk fra en norsk statsminister om en amerikansk president.

«Å kvittere ut»

Erna Solberg møter en amerikansk leder som står fjernere fra norsk politisk tenkning enn noen av sine forgjengere. Likevel er det nok enighet vi vil få høre mest om etter onsdagens møte. Det gjelder «å kvittere ut det gode forholdet», som det heter på diplomatspråket. Det gjelder også å få USAs toppledelse interessert i det som opptar vårt land.

Tore Meek / NTB scanpix

Trump-administrasjonens dagsorden viser at USA er mer bilateralt orientert enn tidligere. Ikke overraskende med en president som vant valget på sitt «Make America Great Again». Derfor er nok Erna Solberg forberedt på å svare på spørsmål om hva Norge gjør for USA? Der har statsministeren mer enn et lite amerikansk handelsoverskudd å slå i bordet med.

Men for Norge er det også viktig å forklare hvorfor et lite land er så opptatt av internasjonale rammeverk og avtaler. Det gjelder klima og mye, mye annet. Her skiller småstatstenkningen seg fra supermaktens. Forskjellene synliggjøres, men statsministeren møter likevel helt sikkert presidenten med en ambisjon om å finne noen felles interesser også her.

«Et veldig stabilt geni»

Alt dette er som normalt under et slikt norskamerikansk toppmøte. Det helt spesielle ligger i personligheten til USAs 45. president. Mannen som nettopp har kalt seg selv «et veldig stabilt geni» i en tvitret egenattest, men som like gjerne demonstrerer en bøllete opptreden og en diskutabel impulskontroll. Ofte gir han rett og slett blaffen i diplomatisk skikk og bruk.

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

Det har han også vist i møter med utenlandske statsledere. Verdens mektigste mann viste Angela Merkel en kald skulder. Han dyttet seg forbi Montenegros statsminister da NATO-toppmøtets gruppebilde skulle tas. Avtalte budskap blir til frekk polemikk. Og flere ganger har han med sitt alfahann-håndtrykk rykket den andre part ut av balanse under hilseseansen.

Så her gjelder det for Erna Solberg å sette sjøbein.

Erna som seg selv

15 minutter har de to for seg selv. Uten rådgivere. Så er det 40 minutter til, da med drøyt et dusin andre til stede. USA stiller med både utenriksminister Rex Tillerson og presidentens sikkerhetspolitiske rådgiver, «H.R» MacMaster. Solberg møter selvsagt med et sterkt utenriks- og sikkerhetspolitisk lag. For det er mye i et slikt møte som blir tatt både videre og dypere på rådgivernivå.

Det er likevel noe helt spesielt å høre et budskap ufiltrert og direkte fra USAs president. Alle er fortsatt usikre på hva han egentlig vil med sin utenrikspolitikk. Derfor er det på norsk side naturligvis spenning til hvordan Donald Trump vil være i møtet med Erna Solberg. Vil de to finne den tonen som er så viktig?

«Hun kan vente seg alt mellom himmel og jord», advarte Petter Schjerven i lørdagens Ukeslutt i NRK. Han er ingen utenrikspolitisk ekspert, men har nylig gitt ut bok om kroppsspråk. Foran et møte med Donald Trump kan slikt vise seg å være nyttig kunnskap.

«Jeg har tenkt å være Erna Solberg som jeg alltid er», sa statsministeren til Dagsrevyen søndag.

Det holder gjerne, det!

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter