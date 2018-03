Austin, Texas: Da teknologidelen av South by Southwest lukket dørene på fredag, markerte det slutten på en ukes teknologisirkus med horder av analytikere, futurister, Hollywood-glam, investorer, Petter Smart-entreprenører, teknologimilliardærer, journalister og PR-folk. Alle er ute etter det samme: Å se inn i fremtiden. Det er ikke helt enkelt – men heller ikke helt umulig.

Fakta: South by Southwest (SXSW) Konferanse/festival for teknologi, musikk, film og dataspill 10 dager i mars hvert år Startet i 1987 286.000 besøkende fra 96 nasjoner i 2017 5000 foredragsholdere og paneldeltagere 4000 journalister fra hele verden 2000 konserter fordelt på 100 scener 430 filmvisninger, 130 av dem verdenspremièrer

JACK PLUNKETT / TT / NTB Scanpix

Det er til enhver tid mulig å blinke ut hvilke nøkkelteknologier som driver utviklingen. Stadig mindre, bedre og billigere sensorer har vært en slik nøkkelteknologi i noen år. Smarttelefoner en annen. Akkurat nå går kanskje utviklingen aller raskest innen kunstig intelligens, bioteknologi, autonome roboter, grønn energi og romfart. Hva får vi da?

1) Smarttelefonen er på vei ut. Det virker nesten utenkelig nå som smarttelefonen har fått enorm utbredelse, men de globale salgstallene har flatet ut, og mange tror nå at salget vil falle i årene som kommer. Stemmestyring, smarte klokker, ørepropper og briller med skjerm kan gjøre skjermene overflødige, noe som (på lang sikt, vil jeg anta) kan bety at duknakkede mobilbrukere har pådratt seg senebetennelse for siste gang.

2) Du får din egen personlige assistent. Amazon, Google, Apple og Microsoft har alle sine versjoner av stemmestyrte assistenter, enten de er bakt inn i smarttelefoner eller designhøyttalere hvis eneste oppgave i livet er å lystre sin eier. Etter hvert vil prisene falle kraftig, og assistentene vil lære seg hvilke vaner, behov og preferanser du har. I en nær fremtid vil assistenten din foreslå ting for deg før du rekker å komme på det selv. Te, min herre? Avisen? Total overvåking?

3) Kunstig intelligens (AI) er på vei inn. Vi snakker ikke om Terminator-aktige roboter eller en stor, overmenneskelig, Skynet-aktig intelligens som vil utslette oss alle når den skjønner at menneskeheten er problemet, men om neste generasjons databehandling. Kunstig intelligens kan lete frem data uten nødvendigvis å bli fortalt hvor den skal lete, forstå sine omgivelser, sortere, vurdere og ta opplyste valg. Kunstig intelligens kan brukes på alle tenkelige områder, for eksempel jobber IBMs system Watson nå med å jakte lakselus i norske oppdrettsanlegg – og snart vil AI-baserte tjenester i langt større grad være tilgjengelige for alle oss som sliter med menneskelig intelligens.

4) Biologi blir en enda viktigere teknologiplattform. Genteknologi er et felt der utviklingen går hurtig. Den såkalte CRISPR-teknologien går ut på at molekyler kan programmeres til å jakte og endre DNA. Det betyr at kreft og andre lidelser kan forebygges og behandles på helt nye og mer effektive måter – og at en i teorien kan utvikle supermennesker. Et etisk minefelt, selvsagt, her vil debattene bli heftige i årene som kommer.

5) Bilene kjører av seg selv. Drømmen om selvkjørende biler er gammel, men rykker stadig nærmere virkeligheten. De første langtransportene uten sjåfør er allerede gjennomført (landevei er mindre komplisert enn bykjøring), California åpner for testing i bytrafikk, og bilprodusentene varsler kommende modeller som krever stadig mindre av sjåføren. På SXSW mente imidlertid Daimler Benz’ innovasjonssjef at helt selvkjørende biler i byene fortsatt er 10–20 år unna. Så hvis du tror du slipper å ta lappen, må du tro om igjen.

6) Byene blir smartere. Nå skal kjøleskap, lyspærer, søppelbøtter, vannledninger og alt mulig annet kobles til nettet. Det betyr at den fysiske verden blir digitalisert, og at kunstig intelligens kan effektivisere driften av samfunnet. Lampene kan lyse der folk er, trafikklysene kan samordnes for å få flyt i bytrafikken, søppel kan tømmes når bøtten er full. Problemet er at når alt er på nett, kan alt hackes, og byene taper i konkurransen med private bedrifter om de beste ekspertene på cybersikkerhet.

7) Teknologien blir mer menneskelig. En tydelig trend i årets South by Southwest-program er en mye større vilje til å anerkjenne at ikke all teknologisk utvikling er til det bedre. Tidligere har teknologigigantene argumentert med at utviklingen går sin gang uansett, og at teknologien hverken er ond eller god. Nå har pipa fått en annen lyd, og ingen tør si noe annet enn at mennesker styrer utviklingen, og at de må gjøre det på en måte som tjener mennesker. Selv Facebook ser ut til å være mørnet etter et par års juling. «Det er blitt viktig for oss å være empatiske og å lytte,» sa Margaret Gould Stewart, nestleder for produktdesign hos Facebook.