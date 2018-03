Inge D. Hanssen: Rettsmedisinerne smadrer Madsens troverdighet

Det er en rystende beretning rettsmedisiner Christina Jakobsen fremfører her i rettssal 60 i Københavns byret.

Mens den svenske journalisten Kim Wall fremdeles var i live, ble hun sterkt mishandlet, noen vil karakterisere det som tortur. Hun ble stukket med kniv eller en annen spiss gjenstand både i hodet og brystet.

Tidligere har aktor Jakob Broch-Jepsen opplyst i retten at Kim Wall ble funnet med 15 knivstikk i underlivet. Også disse stikkene kan hun ha blitt påført mens hun var i live.

Rettsmedisiner Jakobsen bekrefter at obduksjonen viser at stikkene ble påført henne enten like før hun døde eller straks etterpå.

Den siste meldingen fra Kim Wall: «Han har tatt med kaffe og kaker»

Frynsete troverdighet.

Rettsmedisinernes konklusjoner smadrer Peter Madsens allerede frynsete troverdighet på flere punkter. Hans forklaring stemmer ikke overens med funn som er gjort under obduksjonen.

Peter Madsen har i sin forklaring her i retten fortalt at han fant Kim Wall død klokken 23 fredag 10. august i fjor. Først klokken 7 neste morgen begynte han å partere liket.

Det var på det tidspunkt han ifølge egen forklaring stakk henne i underlivet med kniv for å hindre at torsoen skulle flyte opp etter at han hadde kastet den på sjøen.

Dette avviser rettsmedisinerne. Obduksjonen viser at de fleste av stikkene var overfladiske og ikke kunne ha fått den virkning Madsen sier han ønsket.

Johan Nilsson /TT / NTB scanpix

Viktig spørsmål.

Rettsmedisinerne avviser også at knivstikkene i underlivet kan være påført henne mange timer etter at Kim Wall døde.

Peter Madsen nekter for å ha drept Kim Wall. Men hvem andre kan ha påført henne knivstikk mens hun var i live? Det var ingen andre om bord i ubåten «Nautilus» enn de to.

Her har Madsen et forklaringsproblem.

Spørsmålet om Madsen mishandlet henne mens hun var i live, er viktig både for skyldspørsmålet og eventuell straffeutmåling. Dersom retten kommer til at han «bare» stakk henne etter at hun var død, kan han vanskelig dømmes for drap. Og likskjending har han erkjent.

Statsadvokat Jakob Buch-Jepsen har stilt en rekke spørsmål rundt parteringen, men Madsen vil helst ikke snakke om temaet av hensyn til Kim Walls etterlatte.

Kritisk forsvarer.

Halvannen måned etter at Kim Wall døde, endret Madsen politiforklaring nok en gang. Etter å ha vært en tur på dekk, fant han henne livløs inne i ubåten. Etter Madsens oppfatning må dødsårsaken være kullosforgiftning på grunn av en teknisk feil ved ubåten.

Rettsmedisinernes undersøkelser av torsoen og hodet viser ikke spor etter giftige stoffer. De ville eventuelt ha forsvunnet etter så lang tid.

Det er en forsvarers oppgave å få frem all forstandig tvil om de bevis påtalemyndigheten fremfører i retten. Betina Hald Engmark er en dyktig forsvarsadvokat, og hun stiller seg svært kritisk til rettsmedisinernes arbeid. Hun mener det er for mange antagelser og muligheter; få klare uttalelser fra legene.

Når hun spør rettsmedisiner Christina Jakobsen om gassforgiftning kan være en mulig dødsårsak, får hun akkurat det svaret hun ønsker:

- Det kan ikke utelukkes, sier den sakkyndige.

Så får det bli opp til retten å vurdere om dette kan sies å være en rimelig tvil som skal komme tiltalte til gode.

