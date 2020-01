De forteller om en dunkel, bankende smerte som ikke synes å gå over. Ikke før du får sove. Om hvordan det føles egoistisk å fortsette å leve, når verden hadde vært bedre uten at de var der. Om frykten for at noen skal mene valget er egoistisk.

Det er like brennende smertefullt hver gang. Hvordan noens verden må se ut, når det beste alternativet synes å være å forlate den.