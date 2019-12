Det er som i idretten: Man kan bare slå motstanderen man møter. Observatører i og utenfor øyriket vil lure på hvordan det var mulig for en bajas som Johnson å vinne et komfortabelt flertall i parlamentet, etter at partiet hans har regjert i en kaotisk, liten evighet.

Svaret mange vil peke på, er Jeremy Corbyn. 70-åringen med blodrøde meninger og alternativ karisma har ledet et splittet Labour de siste årene.

Corbyn har overlevd delvis fordi han gjorde det uventet bra i kampen mot Theresa May i valget i 2017, men det ble nederlag da og altså et enda kraftigere nederlag nå: Åtte prosent og 59 seter ned, ifølge tallene fredag morgen.

Plyndret valgkretser

Ville Boris Johnson ha klart de siste hindrene på veien ut av EU med en «vanlig» Labour-leder som motstander, en som kunne ha evnet å mobilisere Storbritannias EU-tilhengere og tvilere til å presse frem en omkamp om EU-medlemskap?

Eller med en kandidat som i alle fall kunne ha gitt velgerne et realistisk alternativ? Storbritannia sliter med mye som ikke har direkte med EU å gjøre, blant annet voksende forskjeller og en omstridt privatisering av NHS, det britiske velferdssystemet. Hvis landets mindre privilegerte hadde trodd at Labour var i stand til å snu utviklingen, hadde vel ikke de konservative kunnet plyndre så mange av valgkretsene partiet tradisjonelt har holdt?

De neste dagene vil mange si nettopp dette, at Labours moderate venstresving med Ed Miliband for noen år siden, fulgt av den drastiske med Jeremy Corbyn, har ødelagt både det ene og det andre.

Ville ut

Valget bærer i alle fall ikke bud om det motsatte, altså at sterk venstredreining lønner seg for sosialdemokratiske partier, men det ville være for enkelt å bare peke på Corbyn.

Den andre forklaringen er like enkel og den er ikke åpenbart mindre dekkende: Et flertall av briter som gidder å bruke stemmeretten ville simpelthen ut av EU.

Man kan si mye om folkeavstemningen i 2016: Den kom brått. Det var uklart hva et flertall for utmeldelse ville innebære. Det kom mange løgner og overdrivelser i valgkampen. Flertallet for å gå ut var knapt.

Men det var tross alt nesten 52 prosent som ville ut. Fremmøtet var ganske høyt, over 72 prosent. Meningsmålingene etter sommeren 2016 har vist at EU-motstanderne beholdt en høy oppslutning, rundt 50 prosent, tross en nyhetsflom preget av dårlige nyheter om konsekvensene av utmelding og et politisk kaos uten sidestykke.

Klart votum for Boris

Valgresultatet bekrefter ikke direkte EU-motstanden, for stemmene fordeler seg nokså jevnt mellom partiene som vil ut av EU og de som vil bli.

Men britene kjenner sitt valgsystem, de vet at det ikke nytter å stemme LibDem og Green hvis man virkelig vil vinne seter. I de aller fleste valgkretsene er kun Labour store nok til å kunne få flest stemmer og danke ut den konservative kandidaten.

Slik sett er de konservatives moderate fremgang og Labours kraftige tilbakegang et klart votum for Boris Johnsons plan. Storbritannia forlater EU. Parlamentet vedtar det snart.

Så kommer en lang periode med forhandlinger om hvordan det fremtidige forholdet mellom Storbritannia og EU skal bli.

Dessuten kommer en fase med betydelig fare for avskalling. Særlig Skottland, men også Wales og Nord-Irland kan alle gå tapt for Storbritannia, som følge av utmarsjen fra EU. Som mange andre regioner i Europa har de følelsen av å bli lyttet mer til i Brussel enn i sin egen stats hovedstad.

Nyter seieren

Det skotske nasjonalistpartiet, SNP, gjorde nesten rent bord i Skottland. Dets leder Nicola Sturgeon vil ha ny folkeavstemning om Skottlands selvstendighet. Meningsmålingene i Skottland tyder ikke på en overveldende selvstendighetstrang, men her kommer mye an på hvordan de videre forhandlingene mellom EU og Storbritannia forløper. Og kommer an på hvordan London opptrer overfor skottene.

Jeremy Corbyn går av. Det skulle bare mangle. Boris Johnson nyter seieren og vil få Storbritannia ut av EU. Men det er slett ikke sikkert at han er den rette til å lede engelskmenn, skotter, nordirer og walisere videre. Litt på samme måte som Winston Churchill var rett mann under krigen, men feil i fredstid.