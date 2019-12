Denne gangen er det krigen i Afghanistan det gjelder. Etter tre års venting og flere runder i rettssalene har The Washington Post fått innsyn i flere tusen sider med dokumentasjon som viser et løgnens gap mellom virkeligheten og det amerikanerne ble fortalt av sine ledere.

«Det amerikanske folket ble løyet til kontinuerlig», sier John Sopko, lederen for prosjektet Kongressen etablerte for å evaluere krigføringen, til den amerikanske storavisen. For offisielt ble det skapt et bilde av fremgang og snarlig seier, mens sannheten var det motsatte.